中市石岡熱氣球嘉年華　「奧運雙金」李洋、林郁婷初體驗

▲市長盧秀燕攜奧運雙金李洋、林郁婷解鎖石岡熱氣球初體驗(圖／民政局提供2024.8.23)

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台中石岡熱氣球嘉年華今(23)起至8月25日連三天在石岡區土牛運動公園登場，將帶來6場熱氣球繫留升空體驗，還有精彩音樂響宴、8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀等系列活動。市長盧秀燕今早與奧運金牌國手李洋、林郁婷率先搭乘熱氣球並表示，感謝兩位選手在巴黎奧運賽場展現堅持奮鬥的精神，讓世界看見台灣，今天他們到台中引領熱氣球嘉年華活動升空成功，也讓世界看見台中。盧秀燕表示，熱氣球嘉年華活動過去集中在東部，台中石岡是台灣西部地區第一個舉辦的城市，今很榮幸邀請兩位奧運金牌站台同樂。石岡熱氣球舉辦4年以來廣受好評，連年擴大舉辦，此次除連3天舉辦活動，還有精彩的煙火及閉幕光雕秀；另也邀請許多大牌歌手，如九澤CP等輪番獻唱。除石岡熱氣球，盧秀燕也向兩位選手熱情推薦山城輕旅行。她說，東勢為大型客家集散區，可以吃到客家美食、參加客家傳統活動；新社則是香菇特別有名，也可在地品嘗如花草餐、香菇餐或者是花草咖啡等。另山城除東豐自行車道，還有石岡水壩可以參觀與了解水資源。今現場民眾歡聲雷動，爭相目睹奧運雙金風采。林郁婷表示，因以往訓練密集，從未搭乘過熱氣球，一直很想體驗，很開心能來石岡實現搭乘初體驗。昨日下榻台中飯店，一進房就發現市府精心準備的金牌蛋糕及各式台中特產，感謝盧市長及台中市政府，讓她倍感窩心。盧也打趣說，昨天看到郁婷的徵婚條件，台中陽光優質男孩很多，希望她花落台中，也請曾教練仔細品鑑台中的好男孩。李洋表示，他也是初次搭乘熱氣球升空，興奮之餘有些緊張，著陸之後覺得既放鬆又開心；他說，往後在打球時若遇到難關，就會想起這次勇敢完成熱氣球升空挑戰，藉此勉勵自己。李洋還表示，他和女友都是低調的人，未來想舉辦小型而溫馨的婚禮，只邀請相熟的親友參加，但希望可以邀請盧市長，共同見證他們的幸福時刻。民政局說，台中熱氣球嘉年華已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，今年除有4顆熱氣球可體驗升空，現場更展出巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」造型熱氣球，以及石岡在地吉祥物「水滴寶寶」等迷你熱氣球，療癒指數破表。今年活動更首度規劃連續三天下午舉辦音樂會，活動眾星雲集，15組歌手團體將輪番帶來不同風格的音樂演出，讓大家留下難忘的暑假回憶。民政局長吳世瑋表示，石岡還有很多好看及好玩的旅遊景點，包括全國知名的石岡水壩、東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、情人木橋、梅子鐵橋、土牛客家文化館及五福臨門神木等；另還有石岡傳統美食小舖、蜂巢蛋糕、紅麴龍眼米糕、仙塘跡景觀餐廳、石山丘吐司等好吃美食，以及金碧椪柑、高接梨、義大利葡萄、甜柿及柳松菇等在地優良農特產，都是值得細細品嚐的好滋味，民眾除搭乘熱氣球，也可順道規劃台中山城之旅，體驗山城浪漫好風情。石岡區長劉素幸說，除熱氣球升空體驗，今日下午音樂會以民歌為主題，邀請民歌手周治平、李明德等表演；明(24)日則有最受年輕人喜愛的九澤CP、怕胖團表演，還有八分鐘的煙火秀；25日還有今年剛在高雄及台北巨蛋開演唱會的宇宙人，最後搭配光雕閉幕噴火秀，一系列精彩活動滿足大家視覺與聽覺雙重享受，一起high翻台中山城。石岡區公所說，今年熱氣球繫留體驗規劃上、下午共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張(使用期限至8月26日)。另，由於熱氣球最佳飛行時間是清晨及傍晚，此時段氣流通常較穩定平靜，若是起飛時風太大，易造成飛行軌道偏移等狀況，每日活動將視天候情形調整。