林岱縈曝和安芝儇私下交情！已認識9年　跨足戲劇圈最想跟他合作

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▲啦啦隊「零死角女神」林岱縈今（23）日出席紅心字會「防詐桌遊」記者會。（圖／記者李政龍攝）

▲林岱縈透露自己的理想型，繼金秀賢後，又新增加了新的欣賞對象邊佑錫。（圖／記者李政龍攝）

啦啦隊「零死角女神」林岱縈今（23）日出席紅心字會「防詐桌遊」記者會，由於先前韓籍啦啦隊女神安芝儇點名林岱縈是她的好朋友，她也透露兩人私底下的關係，原來早在9年前就認識，這段時間他們到彼此的國家去旅遊都會見面，最近開始跨足戲劇圈的她，也透露最想和影帝吳慷仁合作。林岱縈年底將在三創舉辦演唱會，她不僅會演唱單曲《Calculate LOVE》，更會現場唱跳表演，找來樂團共同演出，目前已經有在接觸選歌，她也希望可以邀請啦啦隊的隊友們一起來，「如果她們有空，當雃是很歡迎！」她提到和安芝儇認識多年，當年是在LAMIGO的辣年糕趴上認識，兩人這期間都有保持聯繫，「她之前來台灣看球，也有特地到樂天。」林岱縈也透露自己的理想型，繼金秀賢後，又新增加了新的欣賞對象邊佑錫，身邊的工作人員立刻回說，「看來妳註定要單身了！」她也笑說，「就看緣份啦。」直言會欣賞喜歡小動物、孝順、對長輩好的男生。最近李珠珢在台灣爆紅，林岱縈坦言雖然不認識對方，但覺得她長得很漂亮，過去也曾去光州看過起亞虎比賽。先前韓國網友批評台灣啦啦隊的應援服裝太暴露，林岱縈表示每個地方的文化風氣不同，主要能促進職棒發展就好，樂天女孩的服裝也都是因應不同主題、音樂改變，不一定只有比較辣的類型，直言她們也有穿過農家風、原住民風、復古風。由於林岱縈過去曾自曝沒有收到酬勞，她也笑說只能省吃儉用，想辦法多接工作，透露接下來會想嘗試演戲，最想和吳慷仁合作。