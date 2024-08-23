李珠珢來台恐破局？他爆料美國金州勇士已發邀請　一票網友全傻眼

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢加盟富邦悍將的呼聲極高。（圖／IG my._.chuuu）

▲網友開玩笑表示自己已經代表金州勇士對李珠珢發出邀請，還秀出李珠珢親簽的棒球，讓粉絲超級羨慕。（圖／Threads、IG my._.chuuu）

上個月來台應援的韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢，在台灣掀起暴動，應援首日粉絲擠爆台北大巨蛋不僅被粉絲稱為「AI女神」，而她大跳「三振舞」的影片更是被瘋傳，讓各大明星、素人爭相模仿，更有台灣粉絲不斷敲碗，要李珠珢來台當啦啦隊，而今（23）日，有網友在Threads上點出，李珠珢來台一事恐怕已經破局，因為美國的金州勇士已經正式對她發出邀請，讓其他粉絲傻眼。日前前體育主播蔡明里在直播中拋出震撼彈，指出李珠珢和台灣球隊密切接觸：「明年就會來報到吧，應該球隊都談好了。」讓粉絲瘋猜不是富邦悍將就是中信兄弟，但也有網友點出樂天桃猿也有機會，讓李珠珢最終去向成為熱門討論話題。沒想到今（23）日，有網友在Threads上發聲，指出李珠珢已經被來自美國的金州勇士邀請：「不要再踹側李珠珢去哪兒了，我已經代表金州勇士去邀請她加入，還請她在球型契約書上簽名。」後面還附上一個問號，沒想到下句接著表示：「亂講的，我是剛好路過光州遇到。」笑翻一票粉絲，接著網友還指出，去光州找李珠珢本人簽名，比在臉書社團買簽名球更加值得，還能獲得本人親簽的心意。貼文一出引發討論，因為該名網友還在貼文下方附上李珠珢親簽的棒球，還有與她本人的合照，讓不少粉絲直呼羨慕，也大讚李珠珢超級親民，「真的很親民」、「同意，親自拿給本人跟花6000買，還沒和本人交流合照的感受，完全不能比」、「想揪團去韓國了」、「大哥你也太猛」、「好好喔」、「直接暈爛。」