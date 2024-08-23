台版無間道！「刑事戰將」林明佐當博弈集團內鬼　涉貪4451萬起訴

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刑事局三線二星警政監林明佐涉嫌包庇博弈集團當內鬼，收受4451萬高額賄賂，包庇博弈、洗錢集團，台中地檢署歷經3個多月偵辦，今（23）日偵結並以包庇犯罪組織等罪名起訴林明佐，並以觸犯組織犯罪防制條例等罪名，起訴身價不菲有賭王之稱的九州犯罪集團總裁陳政谷，以及其左右手前記者史鎮康等32人。根據檢警調查，林明佐在擔任台中市刑大隊長期間，與九州博弈集團交往密切，多次洩漏偵辦行動，並收受陳政谷等人的現金20萬元、「麥卡倫RED 系列-71 年」威士忌洋酒1 瓶（價值258萬元）、無償使用Range Rover Sport P400 租賃車（價值462 萬元）、免費居住「酒店式公寓」套房等高級住宅。檢調也查出，林明佐住處藏有1200萬元來源不明現金，另外林明佐還曾在於2021年8月23日至2024年1月31日，把收得的現金贓款，分拆成49筆（多數為每筆45萬元）存入個人帳戶，或向父親借得的金融帳戶，合計收得來源不明現金共4451萬餘元。