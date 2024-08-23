勇士終結者Iglesias有夠威！已連續解決35名打者　寫2大難得紀錄

MLB美國職棒亞特蘭大勇士今（23）日續在主場迎戰費城費城人，雙方進行系列賽3連戰最終戰，勇士終場則以3：2驚險收下勝利，近5戰奪下4勝，狀況相當不錯，目前68勝59敗的戰績，仍在國聯東區落後給費城人6場勝差。而勇士當家終結者Raisel Iglesias，本場比賽9局上再度上場關門，他則不負眾望幫助球隊收下勝利，勇奪個人本季第28次救援成功，且已連續解決35名打者，Iglesias此戰過後也締造2大超難得紀錄。
勇士終結者Iglesias近況超優異 已連續解決35名打者
根據大聯盟官網記者Mark Bowman報導，勇士終結者Raisel Iglesias自美國時間7月27日之後，就未曾讓敵隊打者踏上過壘包，已經連續11局沒有被敲出安打、無保送、無失分，Iglesias也成為大聯盟史上第3位至少投1局，且連續10局達成這項壯舉的投手，上一次有這樣表現的選手，已經要追溯到2013年紅襪隊的日籍強投上原浩治。
而今日勇士隊對陣費城人的比賽，Raisel Iglesias在9局上球隊僅領先1分的情況下上場後援，最終Iglesias則是再度送出三上三下，至今已經連續解決35名打者，創下勇士隊史自1961年以來的隊史紀錄，後續也有望持續將紀錄堆高。而值得一提的是，名投Yusmeiro Petit生涯曾在2014年當時效力巨人隊時期，連續解決46名打者，至今仍是大聯盟紀錄，目前仍無人能超越他，就看Iglesias後續能否挑戰成功。
Iglesias收第28次救援成功 排名暫居國聯第4
Raisel Iglesias現年已34歲，事實上並不年輕，但他在場上表現依舊相當穩定且可靠，生涯是自紅人隊發跡，隨後2021年轉戰天使，效力天使1個賽季後則是再轉戰勇士隊，並效力至今。Iglesias生涯曾在2021年入選年度第二隊殊榮，本季至今則是出賽49場，戰績2勝1敗，28次救援成功排名國聯第4，並送出49次三振，僅出現8次保送，防禦率為1.45。
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根據大聯盟官網記者Mark Bowman報導，勇士終結者Raisel Iglesias自美國時間7月27日之後，就未曾讓敵隊打者踏上過壘包，已經連續11局沒有被敲出安打、無保送、無失分，Iglesias也成為大聯盟史上第3位至少投1局，且連續10局達成這項壯舉的投手，上一次有這樣表現的選手，已經要追溯到2013年紅襪隊的日籍強投上原浩治。
而今日勇士隊對陣費城人的比賽，Raisel Iglesias在9局上球隊僅領先1分的情況下上場後援，最終Iglesias則是再度送出三上三下，至今已經連續解決35名打者，創下勇士隊史自1961年以來的隊史紀錄，後續也有望持續將紀錄堆高。而值得一提的是，名投Yusmeiro Petit生涯曾在2014年當時效力巨人隊時期，連續解決46名打者，至今仍是大聯盟紀錄，目前仍無人能超越他，就看Iglesias後續能否挑戰成功。
Iglesias收第28次救援成功 排名暫居國聯第4
Raisel Iglesias現年已34歲，事實上並不年輕，但他在場上表現依舊相當穩定且可靠，生涯是自紅人隊發跡，隨後2021年轉戰天使，效力天使1個賽季後則是再轉戰勇士隊，並效力至今。Iglesias生涯曾在2021年入選年度第二隊殊榮，本季至今則是出賽49場，戰績2勝1敗，28次救援成功排名國聯第4，並送出49次三振，僅出現8次保送，防禦率為1.45。