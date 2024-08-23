勇士終結者Iglesias有夠威！已連續解決35名打者　寫2大難得紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒亞特蘭大勇士今（23）日續在主場迎戰費城費城人，雙方進行系列賽3連戰最終戰，勇士終場則以3：2驚險收下勝利，近5戰奪下4勝，狀況相當不錯，目前68勝59敗的戰績，仍在國聯東區落後給費城人6場勝差。根據大聯盟官網記者Mark Bowman報導，，Iglesias也成為大聯盟史上第3位至少投1局，且連續10局達成這項壯舉的投手，上一次有這樣表現的選手，已經要追溯到2013年紅襪隊的日籍強投上原浩治。而今日勇士隊對陣費城人的比賽，Raisel Iglesias在9局上球隊僅領先1分的情況下上場後援，最終Iglesias則是再度送出三上三下，至今已經連續解決35名打者，創下勇士隊史自1961年以來的隊史紀錄，後續也有望持續將紀錄堆高。而值得一提的是，Raisel Iglesias現年已34歲，事實上並不年輕，但他在場上表現依舊相當穩定且可靠，生涯是自紅人隊發跡，隨後2021年轉戰天使，效力天使1個賽季後則是再轉戰勇士隊，並效力至今。Iglesias生涯曾在2021年入選年度第二隊殊榮，