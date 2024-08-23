宇多田光才唱完小巨蛋！驚喜合作山姆史密斯　合唱1神曲嗨翻粉絲

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▲山姆曝光自己將為首張專輯發行10周年舉辦紀念活動。（圖／環球音樂 提供）

近期日本超紅歌星宇多田光來台開唱，掀起粉絲瘋狂搶票入場，今（23）日她再度帶來好消息，竟是準備要與生涯累積超越500億串流天量的英國歌手山姆史密斯（Sam Smith）合作，將合唱代表作〈Stay With Me〉全新版本，讓粉絲興奮留言「好意外的合作」、「什麼神組合！我沒了！」山姆為了慶祝首張專輯〈寂寞時分〉發行10周年，除了在近日推出豪華版專輯《寂寞時分10周年紀念版》以外，更將和與宇多田光合唱新版本的〈Stay With Me〉， 山姆表示自己和〈Stay With Me〉一直有很深厚的連結，不僅很開心看到歌曲在日本取得巨大的成功，自己也很喜歡到日本演出。山姆也笑稱：「宇多田光的傳奇與成就本身就已經說明了一切。我很驕傲能邀請日本史上最成功的音樂人之一。」宇多田光也表示很榮幸能參與此次山姆首專的10周年紀念活動：「這首歌曲中傳遞的脆弱與渴望，觸動了許多人的心弦。能與山姆的原聲一起合唱，並由當時為他錄製的同一位錄音師為我錄音，是一種無法用言語形容的經驗。這感覺就像是蟲洞打開，在那短暫的瞬間，我們穿越時空連結在一起了。」山姆史密斯出道後的首張專輯〈寂寞時分〉，於2014年發行後不僅在家鄉英國奪冠，寫下當年銷量最高的首張專輯紀錄外，也讓他以新人之姿在美國創下600百萬張銷量，更一舉奪得4座葛萊美大獎。此次〈寂寞時分10周年紀念版〉除了換上全新封面、重新調整曲序並加收新曲外，山姆在 2019 年宣布自己為非二元性別者後，這次也重新灌錄歌曲〈Stay With Me〉，將原先歌詞中的「I’m just a man.」改成「baby understand.」