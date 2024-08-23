民進黨苗栗議員自首酒駕！「超標0.32」：鄭重向大眾道歉

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苗栗縣民進黨籍議員陳光軒今（23）日在臉書自爆酒駕，他表示，昨天上午與人發生碰撞，員警到場後，他的酒測值超標，認為是前一晚和友人到酒吧小酌，點了比較濃的調酒的關係，「即便我沒有犯意，但我還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。」陳光軒表示，昨天上午，自己8點多一如往常出門開始一天的工作，因塞車車速非常慢，手機剛好響起我低頭看了一下一時不察輕輕碰到了前車，當下立刻下車向對方表明身分並道歉，自己會負起責任並撥電話給頭份派出所陳所長，請他們依照程序協助處理車禍，當下員警到場自己也立刻就配合做酒測，沒想到我的酒測值是超標狀態0.32，自己很意外，但很坦然的面對並表示完全配合後續作業。而為什麼會有酒精反應？陳光軒說，應是在前一晚下班後他和友人有到酒吧小酌，點了兩杯比較濃烈的調酒喝完後約在12點多買單，回家休息直到隔天早上約8點才出門。陳光軒表示，自己不會逃避或辯解，身體在經過一夜的睡眠和休息確實還有酒精超過規定的酒精濃度，即便沒有犯意，但自己還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。