台中打卡新景點　國家歌劇院候車亭陪你「藝」起等公車

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台中國家歌劇院是中台灣表演藝術重鎮，每年吸引來自國內外遊客來朝聖，新亮相的智慧型藝術候車亭，有如迷你版的歌劇院受矚目，由市府攜手民間資源，通過跨域結合設計，為市民帶來耳目一新的候車體驗，也吸引民眾拍照打卡。市府交通局表示，民眾搭乘公車來台中國家歌劇院，在等候公車同時，能享受藝術與科技結合帶來的便利與美好，創新設施不僅提升大眾運輸的實用性，也讓這座候車亭躍上藝術殿堂前的最美街景。交通局長葉昭甫指出，交通局與達運精密公司、台中國家歌劇院共同於「台中國家歌劇院公車站」推出智慧型藝術候車亭，設計靈感來自歌劇院的外觀，讓候車亭不再只是等候公車的地方，同時也是一座小型的藝術裝置，市民在候車時就可欣賞美學藝術，帶來視覺上的享受，結合科技、藝術與交通跨域合作，展現出公共運輸多元面貌。葉昭甫說，候車亭一大亮點為智慧型站牌採用彩色印刷電子紙技術，具備反射式、低耗能的特點，有效解決傳統顯示器耗電及在強烈陽光下反光問題，確保全天候的可讀性；另外智慧型站牌與台中公車動態即時介接，於候車亭內即時更新顯示公車動態資訊，讓乘客隨時掌握公車動態，降低等候時的不確定性，提供乘客穩定可靠的大眾運輸服務。交通局推動符合在地需求，結合地方特色的創意候車亭，截至今年7月為止，全市候車亭總數已達1080座，讓公共運輸便利好行。海線地區新登場的貨櫃造型候車亭、石虎家族「虎爸」在后里馬場前的智慧型站牌、科博館植物園西屯站的小樹苗等候車亭，都成為公車迷追訪的打卡新景點，最近掀起吸睛熱度的台中國家歌劇院候車亭，與歌劇院造型與精神相融合，也為城市景觀增添藝術氛圍。交通局表示，候車亭提供民眾候車時佇留休憩，也具遮陽擋雨功能，造型創意十足的候車亭，功能性大升級獲得乘客熱烈回響，企業參與公益回饋社會，也發揮社會責任影響力，希望帶動民間力量投入，讓台中市更多的候車亭邁向智慧化服務，提供友善交通環境的新風貌。葉昭甫說，地方政府與民間企業合作共同打造更美好的大眾運輸環境，未來交通局將持續精進大眾運輸規劃，為市民提供更便捷、更智慧的交通服務，並透過不同領域的合作吸引更多市民關注及使用公共運輸。