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許光漢33歲才當兵太晚？台灣4大巨星「沒服過兵役」紅到現在！

記者藍詩孟／綜合報導

▲近期許光漢「33歲才入伍」引發大眾討論男藝人服兵役的問題；而周杰倫（左起）、羅志祥、周渝民、陳柏霖等4位大咖男星沒當過兵亦曾引起熱議。（圖／資料照）
▲近期許光漢「33歲才入伍」引發大眾討論男藝人服兵役的問題；而周杰倫（左起）、羅志祥、周渝民、陳柏霖等4位大咖男星沒當過兵亦曾引起熱議。（圖／資料照）
「國民男友」許光漢20日低調入伍，消息曝光後震驚粉絲，更有民眾不解，為何許光漢33歲了才到成功嶺報到，是否有躲兵役的問題？但也有網友緩頰，「遲到總比不到好」，大讚許光漢在當紅之際勇敢入伍的舉動。事實上，台灣演藝圈過去也有許多男星因為兵役問題引發爭議，《NOWnews今日新聞》就特別整理4名火紅男星：周杰倫、羅志祥、周渝民、陳柏霖不用當兵的原因，帶大家一起來看看。

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▲《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢為戲曬黑、剪平頭，加上飲食控制跟瘋狂健身，拍攝過程瘦了5公斤。（圖／金盞花大影業提供）
▲當紅男星許光漢日前低調入伍，預計明年才會回歸演藝圈，讓粉絲好心碎。（圖／金盞花大影業提供）
周杰倫僵直性脊椎炎免役　病發痛苦靠吃藥、打針硬撐

1979年出生的「亞洲流行天王」周杰倫，按照當時規定，需服兵役24個月，但周杰倫早在大學聯考落榜後，就發現自己罹患僵直性脊椎炎，因此免役不用當兵。但這個疾病帶給周杰倫的痛苦比當兵還不舒服，他在2013年參加籃球賽時就曾發作，靠打針吃藥才忍痛撐下去；周杰倫也說過，自己寧願扭到腳也不想承受僵直性脊椎炎發作時帶來的苦痛。

▲周杰倫先前喊話要將8月的檔期留給大巨蛋，但是因為大巨蛋的消防安全審查來不及，無法搭上周杰倫這一波檔期。不過，周杰倫雖然仍在忙碌世界巡演，但他並沒有放棄在大巨蛋演出，仍請工作人員多次勘查場地。（圖／周杰倫IG
▲周杰倫出道至今24年，人氣仍不曾衰退，近期更傳出有望站上台北大巨蛋開唱。（圖／周杰倫IG）
羅志祥患心臟病、青蛙肢　因病免服24個月兵役

羅志祥被譽為「亞洲舞王」，與周杰倫同年出生。他在1996年以團體「四大天王」出道，後來與歐漢聲組成雙人團體「羅密歐」，除了歌手身分外也跨足節目主持，近年來演藝事業重心轉往中國發展，曾被前女友周揚青爆出對感情不忠的醜聞；由於患有青蛙肢（臀大肌纖維化）和輕微的二尖瓣閉鎖不全的心臟病關係，羅志祥也沒有當過兵，至今仍在演藝圈活躍，今年12月31日將到高雄巨蛋開唱。

▲羅志祥《舞狀元》簽唱會。（圖／記者李政龍攝）
▲能歌善舞的羅志祥8月3日才出席專輯《舞狀元》簽唱會，吸引許多粉絲朝聖。（圖／資料照）
周渝民憂鬱症申請免役　被當「逃兵」一度變臉

「金鐘視帝」周渝民1981年出生，原先也該服24個月兵役，但周渝民在2005年以憂鬱症為由，於北市申請免役遭駁回。2年後周渝民又轉戶籍到基隆，同樣提出憂鬱症免役申請，最終獲准。周渝民當年被媒體問及此事曾一度變臉，強調自己不是「逃兵」，而是被國家判定免役，一切符合規定。

▲演出《流星花園》花澤類成為亞洲男神的仔仔周渝民，今日出席位在中山區飯店舉辦的北影酒會，得知白潤音感冒，他急喊：「你不早說。」（圖／記者林調遜攝影） 
▲周渝民今年才憑電影《車頂上的玄天上帝》入圍北影最佳男主角獎。（圖／資料照） 
陳柏霖氣喘、血壓問題免役　低調閉談：不是多光彩的事情

「大仁哥」陳柏霖2011年憑藉電視劇《我可能不會愛你》奪得金鐘視帝後紅遍海內外，近期最新電影《鬼才之道》上映，演技同樣頗受好評。但鮮為人知的是，1983年出生的陳柏霖也沒有當過兵；陳柏霖曾低調回應，自己是因為氣喘、血壓問題而免役，他也說過這並非多光彩的事情，所以面對大眾才不願多談。

▲導演徐漢強率陳柏霖、張榕容、王淨、百白（白靜宜）、瘦瘦，出席今（28）日《鬼才之道》星光首映記者會。（圖／記者朱永強攝影）
▲陳柏霖主演的電影《鬼才之道》今年8月7日在電影院上映。（圖／資料照）

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