看新光金併購案！財長談「公公併」　目前沒有規畫

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國內再掀「金金併」風潮，中信金、台新金搶併新光金，外界也關注財政部是否會推動「公公併」。對此，財政部長莊翆雲今（23）日南下視察，她強調，目前沒有「公公併」規畫， 4家民營化公股金控，包括兆豐、第一、合庫及華南金，主要獲利來自銀行，若銀行以外子公司要整併，也要考量市場規模、互補性、工會認同。中信金董事會日前通過將以非合意方式，即公開收購新光金股票，台新金與新光金昨日雙方也召開董事會通過換股合併，再度引爆國內「金金併」話題，除關注民營金控的整併外，財政部是否會推動「公公併」?對此，財政部長莊翠雲今日表示，目前沒有「公公併」規劃。不過，她提到，公股金融事業要整併，必須要雙方合意，加上涉及文化經營策略、員工安置、據點裁撤，要進行實質經營面的評估，在不影響國家利益並採合意併購的前提下，政府將給予尊重，當然，也要透過市場機制，公平、公開、公正，並符合金融監理法規，並兼顧股東、員工及客戶權益，以國家整體利益考量，進行相關考量評估，並要有相關考量評估。莊翠雲也強調，台灣金控是國家級金控，負責穩定金融市及國家政策任務，土地銀行是不動產專業銀行、 中國輸出入銀行執行政府對外貿易政策專業銀行，3家國營金融機構沒有整併計畫。至於4家民營化公股金融機構包括兆豐金、第一金、合庫金及華南金，獲利主要來自銀行，經營穩健之下，也兼顧政府政策執行任務，銀行以外子公司要整併，也要考量市場規模、 互補性及工會認同，並尊重工會意見，要訂定計劃依程序辦理。