《角頭－大橋頭》上映8天破億！高捷親曝「警察變貴董」幕後真相

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▲《角頭－大橋頭》劇組勤跑映後活動，主演王陽明所到之處受影迷熱烈歡迎。（圖／曼尼娛樂）

▲《角頭－大橋頭》劇組與影迷熱情互動，王識賢發揮熟男魅力狂圈粉。（圖／曼尼娛樂）

電影《角頭－大橋頭》上映8天全台票房破億，榮登2024國片票房冠軍、2024限制級電影票房冠軍，刷新《角頭》系列作品破億的速度，也是近5年來最快破億的台灣電影。監製張威縯今（23）日率龍天翔、孫鵬、王陽明、張懷秋、吳震亞、唐振剛、陳萬號等人，於台北大稻埕掃街謝票，並將在週末於台中、台南及高雄舉辦見面會答謝粉絲。同時也揭露高捷從警察變貴董的幕後真相。《角頭－大橋頭》串起整個《角頭》宇宙，許多觀眾看完電影之後回家再度重溫《角頭》系列作品，《角頭》首集在串流影音平台Netflix上霸氣回歸電影類別熱播排行榜第2名，外傳電影《角頭—浪流連》也衝上電影類別熱播排行榜第4名。除此之外，網路上也出現許多《角頭》宇宙討論，最多人問起為何高捷在《角頭－大橋頭》是貴董，到了《角頭》首集變成警察鬍鬚伯？原來在《角頭》YouTube頻道上的「《角頭2：王者再起》漏網鏡頭」片段當中，貴董有提到兩人其實是雙胞胎，替影迷們成功解謎。也有大批網友懷念起逝世的《角頭》演員，小鬼黃鴻升飾演的頂庄阿雄、龍劭華飾演的湳坑霸董，以及賀一航飾演的頂庄傳統市場攤商老闆謝餃，觀眾感性表示：「在《角頭－大橋頭》大銀幕看見他們很感人。」