日本公開賽／超級黑馬！法國19歲小將橫掃西本拳太　爆冷闖進4強

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超級黑馬！法國19歲羽球小將Alex Lanier堪稱本屆日本公開賽的男單最大黑馬，首輪先是以直落二擊敗巴黎奧運銅牌李梓嘉，接著擊敗印尼選手Chico Aura Dwi Wardoyo後，日本公開賽首輪賽事，Alex Lanier就遇到世界第6的大馬一哥李梓嘉，不過在16強賽直落二擊敗印尼選手Chico Aura Dwi Wardoyo後，Alex Lanier在8強賽碰頭日本名將西本拳太，雖然兩方世界排名相差極多，但事實上，先前雙方2度交手，各自拿1勝。本場交手，。值得一提的是，