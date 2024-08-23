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日本公開賽／超級黑馬！法國19歲小將橫掃西本拳太　爆冷闖進4強

記者林之越/綜合報導

▲法國19歲小將Alex Lanier，在日本公開賽男單首輪，意外擊敗奧運銅牌李梓嘉，結果8強戰中，也以21：14、21：14橫掃西本拳太，爆冷晉級4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國19歲小將Alex Lanier，在日本公開賽男單首輪，意外擊敗奧運銅牌李梓嘉，結果8強戰中，也以21：14、21：14橫掃西本拳太，爆冷晉級4強。（圖／美聯社／達志影像）
超級黑馬！法國19歲羽球小將Alex Lanier堪稱本屆日本公開賽的男單最大黑馬，首輪先是以直落二擊敗巴黎奧運銅牌李梓嘉，接著擊敗印尼選手Chico Aura Dwi Wardoyo後，今（23）日再度以21：14、21：14擊敗地主名將西本拳太，以黑馬之姿闖入最後4強，將交手中國球王石宇奇

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接連爆冷淘汰強敵　締造個人最佳紀錄

日本公開賽首輪賽事，Alex Lanier就遇到世界第6的大馬一哥李梓嘉，不過Alex Lanier表現意外沉著，首局驚險以21：18拿下後，第2局更是讓李梓嘉失分連連，直接以21：13收下勝利，爆冷淘汰了這位巴黎奧運的男單銅牌得主。

在16強賽直落二擊敗印尼選手Chico Aura Dwi Wardoyo後，Alex Lanier在8強賽碰頭日本名將西本拳太，雖然兩方世界排名相差極多，但事實上，先前雙方2度交手，各自拿1勝。

本場交手，Alex Lanier完全佔據上風，持續主導比賽節奏，成功以21：14、21：14橫掃西本拳太，闖進男單4強，續寫本屆最驚奇的黑馬傳說。值得一提的是，Alex Lanier之前只曾在超級500系列的加拿大羽球公開賽拿下亞軍，本次闖入超級750系列賽事的4強戰，已是個人的最佳紀錄


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