高捷團隊視察小港林園線　吳嘉昌：上緊發條全力以赴

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▲小港林園線將施工，捷運局長吳嘉昌勉勵捷運團隊上緊發條，全力以赴。（圖／高市府捷運局提供）

▲吳嘉昌希望未來施工團隊能秉持專業，突破困難，如期如質完成捷運工程。（圖／高雄市政府提供）

高市捷運局長吳嘉昌今（23）日率捷運局及台灣世曦工程顧問團隊，視察捷運小港林園線，對於即將施工勉勵捷運團隊上緊發條，全力以赴，並與統包商聯合辦理中元普渡儀式，共同祈佑未來的捷運工程平安順利。吳嘉昌表示，小港林園線全線的機電系統標及軌道標已完成發包，土建工程亦已完成第一階段的RLC01標統包工程及第二階段的RLD01標細部設計案，目前正辦理細部設計作業中，預計各項工程將於年底陸續進場施作，希望未來施工團隊能秉持專業，突破困難，如期如質完成捷運工程，一起為南高雄區域發展共同努力。吳嘉昌進一步表示，小港林園線現正進行細部設計及各項計畫書審查，專案管理單位台灣世曦公司與統包商榮工工程公司陸續投入大量工程人員分工合作，同步執行管線協調、路型及交通維持規劃以及沿海路三段部分與國7共線段工程用地協調等作業，另工程前相關協調作業也在如火如荼進行當中。小港林園線全長約11.59公里，設有6座地下車站及1座高架車站，路線行經小港區及林園區，串連臨港工業區、新材料循環產業園區及高值化產業園區，同時也是南部半導體材料S廊帶的其中一環。小港林園線將來可與捷運紅線、岡山路竹延伸線採用1車到底方式營運，旅客從路竹至林園不需換車，讓當地居民享有安全、舒適、便利的綠色運具。