富川飯店大火奪7命！她最後絕望通話「我快不行了」　母心碎痛哭

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▲韓國當局今日重返富川市飯店火場進行勘查，初步判斷電器起火是引發火災的主因，可能由於電器漏電或是空調產生火花等電器因素引發火勢。（圖／美聯社／達志影像）

韓國京畿道富川市一間飯店，昨（22）日晚間發生火警，造成7死12傷，起火地點初判在810客房，火勢並未蔓延到整棟飯店，但因為大量黑煙以及建材燃燒造成的有毒氣體在短時間內散播，許多傷亡均與此有關。其中一位女性死者在生前最後關頭打電話給母親告別，說到「救護人員好像不會上來，我覺得我快不行了」、「再過5分鐘我可能就不能呼吸了」，絕望遺言讓接聽電話的母親崩潰痛哭，無法接受這樣的結果。根據《韓聯社》報導，這位28歲的金姓女死者，在昨晚火災發生約6分鐘後的7點40分，打電話給母親表示自己住的飯店失火了，因此她決定躲進浴室中。之後7點57分金某再度打電話給母親，這次語氣明顯不同，留下「救護人員好像不會上來，我覺得我快不行了」、「再過5分鐘我可能就不能呼吸了」等遺言，讓電話另一頭的母親崩潰痛哭。最終金某和她的未婚夫在飯店房間內被消防員尋獲時已經沒有心跳，送醫後宣告不治。金某母親在靈堂接受訪問時，談到女兒生前最後時刻打電話給自己的通話內容，透露自己意識到這是女兒最後一次打電話來時，胸口像被重擊般痛苦，無法相信這樣的悲劇發生在自己女兒身上。金某母親表示，金某是家中長女，對家裡一直十分孝順，出國留學回來後準備考公務員，是一個很溫暖的孩子，火災前一天還給父親傳訊息祝父親生日快樂，「我的女兒在烈火中離開人世，太可憐了」。悲痛之外，金某母親也質疑警消人員救援不力，反應過於遲緩。金某母親表示，自己女兒已經準確告知是在8樓起火，但現場連雲梯車都沒有，「消防員多早到不是重點，重要的是從幾樓開始滅火」。韓國警消當局今日重返富川市飯店火場進行勘查，初步判斷電器起火是引發火災的主因，可能由於電器漏電或是空調產生火花等電器因素引發火勢，至於房客在室內抽菸，菸頭引發火災的可能性初判較低，因為被認為是最初起火點的810客房，在火災當下並無人入住，810客房之前的房客正是因為反映「聞到燒焦味」而要求換房。不過詳細案發經過，仍待後續調查釐清，包括那位曾經進入810客房的客人，也是警方接下來的調查重點之一。