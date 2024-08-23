日本公開賽／被台灣組合爆冷淘汰！日本「東渡」13年搭檔生涯落幕

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2024超級750系列的日本羽球公開賽混雙8強爆出冷門，我國楊博軒／胡綾芳面對地主組合「東渡」渡邊雄大／東野有紗以2：0取勝，晉級到4強戰。渡邊雄大和東野有紗在巴黎奧運奪下銅牌後，計畫在日本公開賽最後一次合作後就拆夥，但「最後一舞」卻被台灣組合給意外淘汰，提前落幕。在本屆比賽結束後將拆夥的日本「東渡」組合，今天在8強戰碰上我國楊博軒／胡綾芳踢到鐵板，未能展現應有實力，首局技術暫停時就以5：11落後，此後也未能縮小差距，以9：21的懸殊差距先丟一局。次局，東渡的狀態仍未有起色，雖然在5：10落後的情況下連追了3分，但此後仍無法完成逆轉，最終以17：21落敗遭淘汰，楊博軒／胡綾芳也爆出本屆賽事混雙項目的最大冷門。比賽結束後，場內爆發出熱烈的掌聲，兩位球員也紛紛舉手回應歡呼。東渡合作13年來最後一戰，渡邊賽後感性對前輩說：「他絕對是我最棒的搭檔，對我成長幫助很大。很高興能夠和他一起工作這麼多年。東野則說：「如果沒有勇大君的話，我不可能走到這裡。」但他也對這場失利感到遺憾，坦言：「我很失望，比賽結果不太順利。」渡邊勇大和東野有紗是富岡第一中學的學姊、學弟，兩人在進入職業後也繼續維持混雙搭檔身分，並於東京以及巴黎兩屆奧運都完成奪銅的成就，為日本第一混雙組合。不過在巴黎奧運結束後，「東渡」確定會拆夥，日本公開賽是兩人最後一次聯手，未來渡邊勇大將和田口真彩組混雙，而東野有紗則會和櫻本絢子組成女雙搭檔。