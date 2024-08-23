連俞涵《聽海湧》慘遭日軍拖行5公尺施暴　為母則強養小孩逼哭粉

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▲連俞涵《聽海湧》遭日軍施暴，疾速拖行5公尺逼哭觀眾。（圖／公視提供）

公視出品二戰懸疑劇集《聽海湧》 熱播中，連俞涵獻出螢幕上「最虐演出」，這也是她首次飾演母親，她也為此展現女性「最堅韌的一面」。連俞涵在劇中遭受各種暴行，先是被抓進戰俘營後進行全身檢查、接著被日軍以言語戲弄、用槍指著頭，還慘被飾演日軍的演員疾速拖行5公尺，為此吃了不少塵土，導演孫介珩透露拍攝是粗糙地板，確實很擔心連俞涵一不小心就會受傷。連俞涵在《聽海湧》飾演落難的領事太太，成為戰俘之後淪為洗衣女工，還要為養活剛出生的孩子，必須堅強起來找到生存之路，許多女性都為這個角色感到不捨，看劇的媽媽們更是揪心不已，難以想像要如何在如此艱難環境養育嬰孩，引發女性共鳴，連俞涵則自認：「像在演特務！」這堪稱是連俞涵演出以來台詞極少的一部戲，但她在《聽海湧》 角色極為重要，在幾乎只有男人的戰俘營裡，努力降低存在感、小心翼翼活著，卻又不能失去領事夫人的氣節，因此她只能透過眼神和表情傳達心境和情緒，但她慶幸所有對戲角色都在同一個頻率中，「即使大家不言語，也在眼神中延伸了一切。」其中一幕，她在接下台籍戰俘監視員吳翰林送上的雞蛋時，臉上透露的倔強神情讓人動容，連編劇蔡雨氛都直呼：「我看到時非常震撼，她用自己的方式讓角色更完整。」為演出《聽海湧》，連俞涵不修眉毛也不整理頭髮，身穿灰色戰俘裝搭配隨意紮起的包頭髮型，但依舊掩蓋不了她的氣質，面對如此艱辛又壓抑的角色，連俞涵如何在收工後調適心情？她表示：「拍攝時有好好吃飯、睡覺，再好好的用盡全力去擁抱角色就好。」她也笑言並非執著於演出時代劇，但認為能演出時代劇「很好玩」，希望許多人可以透過她的角色理解更多歷史。《聽海湧》描繪昭和17年（西元1942年）， 日本從殖民地台灣大量徵召台籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘，這些台籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到台灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。