虎頭蜂螫傷恐過敏性休克！醫指「預防勝治療」：可穿卡其色衣自保

一名41歲洪姓嚮導在浸水營古道遭到虎頭蜂群攻擊不治，引發各界關注。農業部林業及自然保育署指出，遇到虎頭蜂務必保持冷靜大步離開，如遭螫傷不要就地臥倒，以防招來更多攻擊。台北醫學大學附設醫院前急診主任、開業醫師高偉峰今（23）日接受《NOWnews今日新聞》記者電訪指出，虎頭蜂螫傷最快3分鐘至5分鐘就有可能引發過敏性休克致命，除了不要擦拭香水、穿著長袖服裝進行戶外活動，顏色盡量也以卡其色為佳，「預防勝於治療。」
一組登山團昨日傍晚在浸水營古道健行期間遭遇虎頭蜂群，其中41歲洪姓嚮導由於指揮學生疏散遭到群蜂圍攻，背部超過50處螫傷，送醫搶救後在今日凌晨宣告不治。
高偉峰表示，通常蜂群螫傷意外，死因分為毒性中毒、過敏性休克，其中毒性中毒致死通常是要數10隻以上的蜂螫傷才有可能發生，而且時間較久，至於過敏性休克最快3分鐘至5分鐘就會出現相關症狀導致生命危險，尤其過敏體質者則須特別留意。
林業及自然保育署曾在臉書引述《戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊》表示，遇到虎頭蜂記得冷靜觀察、屏息鎮靜，沉穩大步走開，切勿隨意揮打、奔跑以免引發蜂群攻擊，而若遭遇蜂群攻擊，應以衣物護住頭部、壓低身體盡量朝向順風方向快速離開，減輕引發氣流、殘留被蜇者的費洛蒙訊息。
林保署提到，若遭蜂群螫傷也勿就地臥倒，以免招來更多同伴攻擊，一旦蜂群追擊當下附近的人很多，則應分散人群迅速離開現場，其中有被攻擊的人快跑，沒被攻擊的人大步慢跑，減少蜂群的注意。
林保署屏東分署所轄雙流國家森林遊樂區也在臉書說明，一旦遭到蜂群螫傷，出現暈眩、心悸、呼吸困難、意識不清，務必立即就醫，而且傷口會有水泡、潰爛等，需要小心避免感染，患處感到腫脹、疼痛，可先冰敷、使用抗組織胺藥膏。
高偉峰指出，國外某些醫師曾經建議，民眾上山前先隨身攜帶腎上腺皮質素（Epipen）的藥物，一旦被叮可以馬上注射以救命，因此不少巡山員都有自備此物，總地來說還是「預防勝於治療」，除了不要擦拭香水、古龍水、髮膠等濃烈氣味的物質，盡量也以穿著長袖、光滑表面的服裝進行戶外活動，顏色挑選則以卡其色為佳，身體包住的部分越多越好。
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高偉峰表示，通常蜂群螫傷意外，死因分為毒性中毒、過敏性休克，其中毒性中毒致死通常是要數10隻以上的蜂螫傷才有可能發生，而且時間較久，至於過敏性休克最快3分鐘至5分鐘就會出現相關症狀導致生命危險，尤其過敏體質者則須特別留意。
林業及自然保育署曾在臉書引述《戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊》表示，遇到虎頭蜂記得冷靜觀察、屏息鎮靜，沉穩大步走開，切勿隨意揮打、奔跑以免引發蜂群攻擊，而若遭遇蜂群攻擊，應以衣物護住頭部、壓低身體盡量朝向順風方向快速離開，減輕引發氣流、殘留被蜇者的費洛蒙訊息。
林保署提到，若遭蜂群螫傷也勿就地臥倒，以免招來更多同伴攻擊，一旦蜂群追擊當下附近的人很多，則應分散人群迅速離開現場，其中有被攻擊的人快跑，沒被攻擊的人大步慢跑，減少蜂群的注意。
林保署屏東分署所轄雙流國家森林遊樂區也在臉書說明，一旦遭到蜂群螫傷，出現暈眩、心悸、呼吸困難、意識不清，務必立即就醫，而且傷口會有水泡、潰爛等，需要小心避免感染，患處感到腫脹、疼痛，可先冰敷、使用抗組織胺藥膏。
高偉峰指出，國外某些醫師曾經建議，民眾上山前先隨身攜帶腎上腺皮質素（Epipen）的藥物，一旦被叮可以馬上注射以救命，因此不少巡山員都有自備此物，總地來說還是「預防勝於治療」，除了不要擦拭香水、古龍水、髮膠等濃烈氣味的物質，盡量也以穿著長袖、光滑表面的服裝進行戶外活動，顏色挑選則以卡其色為佳，身體包住的部分越多越好。