40轟40盜還不夠！大谷翔平要拿年度MVP難度高　「這條件」更重要

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▲美國職棒大聯盟官方最近釋出最新的MVP預測投票，國聯部分，由洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平拿下37張第一名選票，遙遙領先第二名的亞利桑那響尾蛇Ketel Marte。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊的第一球季，就展現其全勝姿態，締造了許多歷史傳奇，1988年，Jose Canseco以42轟、124打點的成績拿下雙冠王，並成功盜壘40次，甚至還帶領球隊奪得分區冠軍，是第一位達成「40轟、40盜」紀錄並獲得年度MVP的人，但是隨後的3位好手，Barry Bonds、Alex Rodriguez、Alfonso Soriano，雖然個人成績相當亮眼，但是球隊成績皆不理想，因此都無緣MVP。直到2022年，勇士隊的Ronald Acuna Jr.才打破此魔咒，他以41轟、73盜高居聯盟首位，且帶領球隊六連霸分區，最終以驚人的全票獲得年度MVP。有了這些過去的經驗，日媒《zakzak》便撰文點出關鍵，