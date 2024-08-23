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40轟40盜還不夠！大谷翔平要拿年度MVP難度高　「這條件」更重要

實習記者汪廷融/綜合報導

▲日本媒體對大谷翔平有更深的期許，希望他不只是成為MLB第6位單季「40轟40盜」的球員，更希望他達成「50轟50盜」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本媒體對大谷翔平有更深的期許，希望他不只是成為MLB第6位單季「40轟40盜」的球員，更希望他達成「50轟50盜」。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊的第一球季，就展現其全勝姿態，締造了許多歷史傳奇，距離40轟、40盜的壯舉只差一步之遙，若他達成此紀錄，這將是大聯盟史上第六位達成此成就的球員，在此之前，只有兩位「40-40俱樂部」成員能夠榮獲賽季MVP。根據日媒指出，若要被選為年度MVP，球隊成績也要很出色，因此道奇隊能否取得好成績，攸關於大谷翔平的MVP

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個人成績亮眼 球隊成績也不能忽視

1988年，Jose Canseco以42轟、124打點的成績拿下雙冠王，並成功盜壘40次，甚至還帶領球隊奪得分區冠軍，是第一位達成「40轟、40盜」紀錄並獲得年度MVP的人，但是隨後的3位好手，Barry Bonds、Alex Rodriguez、Alfonso Soriano，雖然個人成績相當亮眼，但是球隊成績皆不理想，因此都無緣MVP。

直到2022年，勇士隊的Ronald Acuna Jr.才打破此魔咒，他以41轟、73盜高居聯盟首位，且帶領球隊六連霸分區，最終以驚人的全票獲得年度MVP。

有了這些過去的經驗，日媒《zakzak》便撰文點出關鍵，大谷翔平若要取得國聯年度MVP，道奇隊勢必要取得優秀的成績，儘管「40-40」是非常驚人的壯舉，但MVP的評選更傾向於將球隊成績納入考量，今年8月雖然大谷持續開轟，但月打擊率卻跌至一成，造成領先的球隊持續受到教士隊與響尾蛇隊的強力追趕。

因此，如果大谷能達成「40-40」，或者前無古人的「50-50」，同時率領球隊實現三連霸的話，那麼他再次獲得MVP的可能性將大幅提升。

▲美國職棒大聯盟官方最近釋出最新的MVP預測投票，國聯部分，由洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平拿下37張第一名選票，遙遙領先第二名的亞利桑那響尾蛇Ketel Marte。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟官方最近釋出最新的MVP預測投票，國聯部分，由洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平拿下37張第一名選票，遙遙領先第二名的亞利桑那響尾蛇Ketel Marte。（圖／美聯社／達志影像）

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