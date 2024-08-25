慘絕人寰地獄島變人間天堂渡假島？越南富國島蛻變關鍵曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南富國島風景優美，且景點包羅萬象，是新興熱門渡假勝地。（圖／皇茶旅行社提供）

越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，但在短短數十年間，便從「地獄島」轉變為國際旅客都著迷的渡假天堂島，政府與民間企業都投入不少心血。據悉，隸屬越南堅江省（Kien Giang）管轄的富國島（Phu Quoc）面積約570平方公里，差不多是2個台北市大小，過去是國軍部隊暫時棲身處，也是南越政權關押戰俘、政治犯的煉獄；而今島上悲情不再，放眼盡是五星級飯店，還有全球最長跨海纜車，旅客人次年破500萬。鴻毅旅行社董事長蔡家煌指出，越南政府10多年前就著手推動富國島觀光，直到近5、6年來較具規模的大企業前往開發後，才湧入大量國際旅客，並且最近2、3年則在台灣人社群打開知名度。1949年富國島先是收容3萬多名在國共內戰中一路遭追擊的國軍，之後又成為南越政權下的酷刑牢籠，1954年後越南以北緯17度線開啟南北分治的歷史，進入長達20年的越戰時期，當時大批越共戰俘與政治犯被南越政權送到富國監獄，共關押3.2萬名戰俘，加上政治犯的人數，罪犯高達4萬人。根據獄方記載，從1967年7月6日至1973年1月的6年間，共有4000人死於獄中、數千人遭受酷刑終身殘廢。如今監獄成為歷史保護園區，越南政局穩定後也吸引企業投資，五星級飯店紛紛進駐，富豪們斥資160億美元，將富國島打造成渡假天堂，不但有媲美地中海的美麗小鎮，還有綿延不絕的海岸線，充滿濃濃的放鬆氛圍。