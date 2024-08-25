世界最美夕陽在富國島！《時代》雜誌評選為全球百大景點

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▲越南富國島風景優美，且景點包羅萬象，是新興熱門渡假勝地。（圖／皇茶旅行社提供）

被《時代》雜誌評選為百大景點的越南富國島，成為疫情後台灣旅客最愛前往的目的地，當地第二大的客源國便是台灣，外界盛傳全球最美的夕陽景色之一就在富國島的海邊。位於富國島南部的日落小鎮（Sunset Town）仿效希臘地中海景觀造鎮，讓人產生一秒來到歐洲的錯覺。此外，該地更有家喻戶曉的「親吻橋」，兩條長達 400 公尺的人行道延伸至海面上，並於中間匯合，中間僅相隔30公分。在日落時分尤其迷人，彷彿被夕陽的金光包覆，是最佳的賞日之地。另外，富國島中部西岸的「小龍王廟」也是觀賞日落的好去處，當地有建立在海濱礁岩上的廟宇，能一眼望去無際的大海，每到黃昏時分，夕陽照射在寺廟和海上，產生獨一無二的美麗風景。越南唯一對台免簽證的「富國島」，是喜歡玩海島的旅客必去東南亞旅遊目的地，無論是闔家旅遊或情侶出遊，富國島都是十分適合渡假的地方。