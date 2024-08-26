台灣是富國島第2大客源！第一季近7萬人造訪　公司要求員工學華語

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▲越南富國島有眾多熱門景點，例如全世界最長的木造雲霄飛車。（圖／皇茶旅行社提供）

越南富國島今年前4個月的台灣旅客人次將近7萬，台灣成為富國島第二大的客源國，當地娛樂集團甚至鎖定台灣市場研擬加強員工培訓，除了要會說中文，還得掌握台灣旅客的飲食與生活習慣。綜合越南媒體報導，越南富國島2023年吸引逾540萬旅客人次造訪，國際旅客約占1/10，根據富國島隸屬的堅江省政府統計，今年截至4月，赴堅江省的台灣旅客超過8.2萬人次，其中逾8成前往富國島，保守估計逼近7萬人次，超越去年全年抵達堅江省的5萬人次。富國市市長黃光興（Huynh Quang Hung）認為，過去4個月富國島的國際旅客數量與去年同期相較大幅成長，漲幅超過200%。他認為，這是因為島上有符合國際標準的住宿，以及聞名全球的遊樂設施。他舉例，富國島最大娛樂集團太陽集團（SunGroup）在島上蓋了一座長近8公里的纜車連結離島旅遊資源，還獲金氏世界紀錄認證為全球最長的三索纜車，旅客搭乘時可360度無死角欣賞海景，深受台灣旅客喜愛。太陽集團南區業務經理丁家龍（Dinh Gia Long）說，太陽集團將台灣旅客視為非常重要的客源，專門為台灣旅客舉辦促銷活動，並定期推出特色美食或烹飪課，以及持續與台灣旅行社合作，向台灣市場推廣富國島形象。他分析，目前台灣旅客占整個集團國際旅客的16%，由於台灣旅客通常會以小團體或家庭的形式出遊，因此水上樂園或纜車等闔家同歡的產品都很適合台灣旅客。丁家龍強調，基於台灣市場的重要性，將繼續擴大投資並加強服務、住宿品質，提升員工素質，例如舉辦外語培訓課程，或是台灣的飲食文化和生活習慣培訓班，以便能夠更好地服務台灣旅客。