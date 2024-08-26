台灣孤軍撤退到越南富國島！有台灣學校和國軍後裔

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越南富國島成為近幾年熱門的旅遊景點，而實際上台灣與富國島的淵源深厚，因為過去富國島是國軍撤退的避難地之一，雖然1953年後國軍陸續逃至台灣，但有部分的國軍留在富國島，因此當地有台灣華語學校，也有國軍後裔。1949年富國島先是收容3萬多名在國共內戰中一路遭追擊的國軍，之後又成為南越政權下的酷刑牢籠，1954年後越南以北緯17度線開啟南北分治的歷史，進入長達20年的越戰時期，直到近幾年越南政局穩定，富國島才逐漸被改造成渡假天堂。時間拉回至1949年國共內戰末期，由將軍黃杰率領的國軍部隊約3萬人由廣西轉進越南，欲借道前往台灣，越南當時受法國統治，這批國軍部隊被解除武裝後輾轉送往位於越南西南方的富國島，大多數人直到1953年才返回台灣。有別泰緬孤軍「想去台灣而不可得」，這一小群「能去台灣卻又不去」的人，未有人為其寫書、拍電影，加上歷經南越政權交替，政治大環境一再變化，他們在世時過得極為低調，幾乎被世人遺忘。泰緬孤軍是指1949年到1954年間，即第二次國共內戰後，從中國雲南退入緬甸北境的中華民國國軍，現居於泰國北部邊境，與緬甸、寮國交界地帶。1950年代有一批孤軍撤回台灣，被政府安置於桃園龍岡的忠貞新村等地。另外有少部分的孤軍則撤退到富國島，因婚姻或工作因素在當地生活。根據孤軍遺老指出，仍在東南亞泰緬邊境的軍人及其眷屬總人數恐有7、8萬人；至於中泰緬寮邊界的華裔人口難以估算，推估約20萬。至於富國島的最後一名孤軍在2020年逝世，不過富國島仍有孤軍後裔在當地成長。