越共集中營「椰子監獄」在富國島！曾為南越政府關押政治犯之地

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▲富國島面積與新加坡差不多大，擁有清澈的海洋、美味的食物和物美價廉的飯店。（圖／VinWonders越南珍珠樂園）

1949年富國島先是收容3萬多名在國共內戰中一路遭追擊的國軍，之後又成為南越政權下的酷刑牢籠，1954年後越南以北緯17度線開啟南北分治的歷史，進入長達20年的越戰時期，直到近幾年越南政局穩定，富國島才逐漸被改造成渡假天堂，在這之前富國島被稱為越共集中營「椰子地獄」。綜合外國媒體報導，臭名昭著的富國監獄最多曾關押超過4萬名囚犯，目前監獄已經改造成博物館供後人參觀。監獄裡安置了許多栩栩如生的模型向大家展示當年囚犯的生活境況和酷刑種類，是富國島上非常值得一逛的人文景點。在這裡能感受到戰爭的殘酷，遊客可以重新走一遍以前囚犯逃獄的路線。三層鐵絲網圍成的集中營有一棟棟簡陋的、離地大約半米高的鐵皮房子。順著鐵絲網中的通道經過大門進入集中營，每個營房裡的雕像都十分鮮活，也重現了當年的恐怖歷史。而今島上悲情不再，放眼盡是五星級飯店，還有全球最長跨海纜車，旅客人次年破500萬，島上的監獄也成為歷史園區，每年都有眾多全球旅客前往參觀。