朱芯儀2年前罹乳癌！切除乳房、化療18次全熬過　抗癌之路惹心疼

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▲朱芯儀發現自己罹患乳癌，曾痛哭喊：「為什麼是我？」（圖／重版文化提供）

▲朱芯儀總共歷經3次手術、18次化療。（圖／IG amandachu0308）

▲朱芯儀抗癌成功，對病友喊話不要放棄。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）

現年38歲的金鐘女星朱芯儀和老公衛斯理結婚13年，目前育有2子1女，但好景不常，朱芯儀2022年因罹患乳癌第2至3期，至今總共化療了18次，還忍痛做了割掉右邊乳房，如今狀況終於好轉，《NOWnews今日新聞》今（23）日也整理出了她這兩年來辛苦的抗癌之路，根據朱芯儀過往上節目的片段，她曾坦言在治療的過程中燒掉了180萬元以上的醫藥費，相當辛苦。事實上，朱芯儀是在2021年11月時發現兩邊胸部大小不一，洗澡時自還摸到「1顆東西」，才前往醫院就診，沒想到被醫師發現乳房纖維囊腫，還長出3顆腫瘤，隨後醫師告知她確診罹患乳癌第2至3期，而且已經擴散至淋巴，當時朱芯儀坦言，自己非常絕望、徬徨：「為什麼是我？」隨後在2022年5月，朱芯儀忍痛接受手術切除乳房，陸續更進行了18次化療，12次的標靶治療，總共歷經3次手術，而醫藥費也相當可觀，朱芯儀曾在《醫師好辣》中公開昂貴開銷，「我開始治療之後，3個禮拜要打1次化療，1次就要10萬，我要打10幾次。」算算燒光180萬元。然而醫療費高昂，朱芯儀坦言藥物加手術的數字實在難以精算，「我根本連想都不敢想，每1次的費用都會讓你覺得好緊張。」身體遭百般折磨，朱芯儀依舊堅強以對，並誠實告訴孩子病況，所幸兒女都非常貼心，小兒子嘴巴較甜，還會安慰媽媽：「不管妳怎樣我都愛妳，妳是世界上最棒的媽媽。」如今終於挺過癌路的她，也表示未來會開心去過每一天：「未來我決定不拚5年或10年存活率，就是讓自己開心的活每一天，然後跟往常一樣，給我的任務就盡力去完成。」也鼓勵其他病友：「不要害怕正規治療，雖然過程很痛苦，我都熬過來了，你們一樣可以！」