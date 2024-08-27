外銀估越南今年經濟成長穩坐6%！台資銀行看好越企

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越南熬過疫情後的訂單縮減、經濟低迷期，2024年經濟成長率回到6%大關，其增速有望成為亞洲第2高；台資銀行看好越南動能，過往以當地台商為客群，如今也逐步拓展至越資企業。瑞銀亞太經濟報告指出，預估2024年越南的GDP年增長率預計將達到6.4%，此增長率位居亞洲地區第2，僅次於印度。亞洲開發銀行（ADB）4月發布「亞洲發展展望」指出，越南經濟成長率今年預計達6%、2025年則預估有6.2%的成長率。亞銀展望報告則認為，公共投資今年會是扮演越南經濟成長的要角，並提到越南政府批准今年約688.5兆越南盾（約新台幣8800億元）的公共投資資本支出。瑞銀認為，越南消費者情緒和房地產開發商的併購活動，是觀察越南經濟發展的2個關鍵指標，且認為越南會努力實現GDP年成長6%至6.5%的目標，在2026年越南共產黨第14次全國代表大會（越共14大）前，達成前次設定的5年目標。近幾年台灣銀行業者早已插旗越南設立分行或分支機構服務台商，截至金管會至去年底統計，本國銀行在越南共有62家機構，其中分行12家、代表人辦事處16家、子行1家和子行設立的分支行33家。