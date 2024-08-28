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遊越南國際旅客增58%！中國、韓國和台灣人都愛去

國際中心賴正琳／綜合報導

▲今年前往越南的旅客以韓國、中國和台灣的人數最多。（圖／翻攝自越通社）
▲今年前往越南的旅客以韓國、中國和台灣的人數最多。（圖／翻攝自越通社）
越南旅遊業逐漸復甦，韓國人、台灣人和中國人都對越南觀光業興趣濃厚，今年上半年接待的國際旅客已經達880萬人次，相較去年同期成長58%，也比新冠肺炎疫情前成長4%，而其中前3大國際旅客來源依序為韓國、中國以及台灣。

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據悉，越南之所以吸引人，不外乎是當地消費以及機票都相對其他國家便宜，並且CP值十分高，當地美景和美食也相當療癒人心。

根據統計，今年到訪越南的國際旅客人次，以韓國為首達228萬人，接續是中國的189萬人，台灣則有63萬人，美國有41.5萬人，而日本也有33.5萬人。2024年上半年前往越南的國際旅客，已經達到880萬人次，越南今年預定目標，為接待1800萬人次的國際旅客。

越南的河內與胡志明市仍為主要旅遊目的是地，前4月分別接待約140 萬人次外國遊客，年增率分別為40%及32.4%。VNAT主席Nguyen Trung Khanh歸功於2023年8月生效之新簽證政策，該政策受到國際社會好評，並被認為是國際遊客成長之關鍵因素。

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