台中9月嬰疑遭「生父活活打死」！狠心父母現身相驗　表情冷漠

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台中市東區昨（22）日傍晚，一名9個月大的廖姓男嬰突然在家中猝死，其身上有多處瘀青傷痕，警方懷疑男嬰遭虐並認為雙親涉案重大，因而將兩人帶回偵訊。檢方今（23）日下午2點半相驗，雙親現身全程表情冷漠。廖姓男嬰昨天因無生命跡象被送往中國附醫搶救，不幸最終宣告不治，醫護人員發現，男嬰到院時疑已死亡多時，身上有多處瘀青、疑似受虐，醫護人員看了也相當不捨，立即通報相關單位。據了解，男嬰父母已離異，由生母、23歲甘姓女子照護，生父27歲廖姓男子，於應訊時向警方坦承，這2天因兒子哭鬧一時失控有動手，全案朝傷害致死罪嫌偵辦中。今天下午檢方在醫院相驗釐清死因，廖父與廖母全程表情冷漠，不發一語。對此，台中市政府社會局表示，本案已啟動司法調查，由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查。社會局指出，男嬰家庭是其他縣市政府服務中的個案，小孩平時跟媽媽住在其他縣市，本週一起回台中的爸爸家暫住。男嬰確切死因有待解剖相驗，男嬰姊姊目前由其他親屬照顧。