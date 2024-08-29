軍事基地變旅遊勝地！台商有意前往越南富國島投資

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越南富國島過去曾是國軍撤退之地，也是越共罪犯集中營，不過近幾年財團斥資160億美元重振富國島觀光，加上眾多五星級酒店進駐，台商也看好這塊市場，樂觀看待可仿照韓國模式，從美食、旅遊等方面進軍搶商機。事實上台灣和富國島淵源深厚，時間拉回至1949年國共內戰末期，由將軍黃杰率領的國軍部隊約3萬人由廣西轉進越南，欲借道前往台灣，越南當時受法國統治，這批國軍部隊被解除武裝後輾轉送往位於越南西南方的富國島，大多數人直到1953年才返回台灣。直到近幾年越南政局穩定，富國島才逐漸被改造成渡假天堂，而韓國企業更是進駐越南各地開發公司、餐廳和連鎖品牌，外界認為台灣也可以效仿，台商也可以來富國島投資。2022年在富國島的台商「近乎於零」，因為富國島還屬於經濟沒有正式開發的地方，當地產業以旅遊業及服務業為主，而台灣人到越南投資的台商則是以傢俱、紡織等製造業為主，然而這兩年富國島的知名度大為提升，許多台商表露出好奇和投資意願。雖然富國島過去是軍事基地，但台灣民眾普遍不了解且較無興趣，但對於台商而言，依然能夠發展悠閒的旅遊產業，或是投資當地建設，相較於越南其他已經開發過剩的區域，富國島仍有很大的市場潛力。