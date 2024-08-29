台灣吃下82%！越南蚵仔出口蓬勃發展　成產地脫貧重要功臣

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台灣人非常喜歡吃蚵仔（牡蠣），越南今年前5個月出口近700萬美元（約新台幣2億2970萬元）蚵仔，其中台灣市場就吃下了82%，相當驚人。《越南民智報（Dan Tri）》報導，出口至台灣的越南蚵仔大多來自越南北部廣寧省（Quang Ninh），日益發達的養蚵產業有助當地民眾脫貧。今年前5個月越南蚵仔出口額近700萬美元、年增31%。其中，台灣支出逾570萬美元購買這項水產品，占越南蚵仔出口總額的82%。越南水產加工和出口協會（VASEP）資料指出，台灣是越南蚵仔主要消費市場。2023年，越南蚵仔出口額超過1400萬美元、年增56%；台灣當年包辦越南蚵仔出口總額逾77%、價值近1100萬美元、年增26%。廣寧省是世界遺產下龍灣所在地，省內的雲屯縣（Van Don）則是越南養蚵重鎮，目前雲屯縣蚵仔年產量達7萬噸，居全越南之冠；至2023年底，全縣有39個蚵仔初級處理廠。蚵仔是雲屯縣幫助民眾脫貧的重要產品，也是廣寧省的國家級主打產品。