海洋科技航向國際！海洋委員會舉辦科技永續海洋創新論壇活動

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▲海洋委員會舉辦科技永續海洋創新論壇活動。(圖／記者黃守作攝，2024.08.23)

▲海洋委員會副主任委員黃向文致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.08.23)

海洋委員會於今(23)日，在高雄市前鎮區高雄展覽館，舉辦科技永續海洋創新論壇活動，期將我國海洋科技航向國際。海洋委員會科技永續海洋創新論壇活動，是由海洋委員會副主任委員黃向文主持，有我國與美國知名專家學者及企業領袖與會，一起為我國海洋科技永續發展集思廣益。海洋委員會副主任委員黃向文表示，海洋委員會為推動我國海洋發展重要政策，乃結合科技創新力量，共同振興海洋永續經濟，並舉辦此一科技永續海洋創新論壇活動。黃向文說，海洋是我國重要命脈，無論是貿易、交通、經濟資源等，海洋委員會對於海洋的永續經營工作刻不容緩，近年來，該委員會秉持永續合作之精神，與各行政部門及民間團體通力合作，履行國安、治安、平安等三安，以及海洋污染防治、海洋廢棄物治理、 海洋生態保育、海洋產業發展等四海的責任，就是要打造生態、安全、繁榮的優質海洋國家，其中，科技創新一直是海洋委員會相當重視的工作，因為科技創新得以讓我國更有效率的實現對海洋的承諾。此次論壇，促進台美產官學研能量互動，並貼近產業應用現況，邀請多位重量級專家，針對海洋科技與永續發展發表精采演說，包括，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)科技合作辦公室(Technology Partnerships Office, TPO)代理主任Michael Kruk，在會中深入介紹NOAA的研發成果，成功技轉至業界，推動海洋產業創新的成果。台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠分享了協助社會創新團隊放大ESG影響力，利用AI和雲端技術，建立「AI Ocean數據海洋」的經驗，並展示科技在保護海洋生物多樣性的創新應用。美國海洋聯盟(TMA BlueTech)執行董事Matt Classen介紹了如何成功建立海洋網絡社群，發展藍色關鍵技術創新。而玉山國際加速器(Mosaic Venture Lab)創辦人暨總經理海仁福(Volker Heistermann)從國際創投的視角，分享了「面對世界永續海洋經濟投資」的見解，並進一步剖析台灣海洋科技產業對全球投資的吸引力。陽明交通大學電機工程學系副教授王學誠也以海洋委員會海洋科技專案角度，分享「運用人工智慧提升海事安全」的研究成果，台灣與國際夥伴在開發海洋永續AI解決方案方面的優先合作研究領域，同時分析海事監測技術研究，如何直接影響臺灣海洋的永續發展。黃向文指出，感謝參與的專家學者給予許多意見，讓與會人員獲益良多，未來將有助於海洋委員會對海洋科技政策的制定，並期盼透過此次的國際論壇交流，能夠讓國際肯定我國推動科技創新對海洋永續發展的成效，而海洋是通往世界的道路，希望未來也能有更多國家共同攜手合作。