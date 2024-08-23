林志玲「雙主修美術、經濟學」求職也碰壁！自曝面試故宮曾被打槍

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▲林志玲攜手臺北市政府守護兒少心理健康。（圖／記者陳明安攝）

「台灣第一名模」林志玲近期返台工作，今（23）日出席 「梵谷：尋光之路」特展開展記者會，身為學霸的她雖然是多倫多大學經濟、美術學系雙主修畢業，不過其實就業之路並沒有想像中順利，她曾到故宮面試，不過當時並沒有錄取，最後在富邦藝術基金會（富邦美術館前身）才找到第一份工作，今日到富邦美術館參加記者會，就像回娘家一樣。林志玲高中、大學階段在加拿大求學，大學是多倫多大學西方美術史及經濟學雙主修學位畢業，不過即使擁有高學歷，她求職時也沒有想像中順利。她透露，先前曾到故宮面試，不過最後被刷掉，接著到富邦藝術基金會應徵，才終於順利入職，而今天參加記者會，她和當年的館長翁美慧再度重逢，且為這次特展錄製導覽語音，她提醒大家參展時一定要掃碼，並把導覽全部聽完，因為最後面有要給大家的彩蛋！擁有極高藝術涵養的林志玲，今天在台上也談到喜愛的藝術作品，笑說「實在有太多了！」而這次錄音介紹梵谷的一生，她也感受到其從最初的懵懂，接著到創作最成熟的時機，還有晚期的孤單落寞。她強調，梵谷也讓她感覺到別懼怕社會世俗的眼光，即使眾人無法理解，也應該勇於打破框架去追尋想要的東西，而她也比喻，「藝術若是一道光，將成為照亮辛勤的工作者的心靈之光。」林志玲這週在台灣工作滿檔，除了今天的活動，20日也出席「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」啟動記者會，分享自己近來的觀察，表示不時會看到有些孩子在最受傷的時候，沒有被好好開導、得到溫暖的擁抱，讓她覺得很不捨，尤其看到社會新聞，「我想你和我一定會有同樣的感觸，為什麼有些孩子，在他生命往下墜落的時候沒有人能夠拉他一把？」因此她也傳授「情緒3連問」，希望大家在發脾氣前多想想，用溫和態度處理事情。