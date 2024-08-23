富川飯店大火7死12傷！死者家屬質疑救援不力　韓媒分析釀災3原因

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▲韓國京畿道富川市一間飯店，昨（22）日晚間發生火警，造成7死12傷。（圖／美聯社／達志影像）

韓國京畿道富川市一間飯店，昨（22）日晚間發生火警，造成7死12傷。由於火警發生在晚間7點34分，並非深夜，所有房客理應能在第一時間做出反應，加上該飯店1.2公里外就有消防救援中心，消防人員在4分鐘後就趕到現場，但最終大火仍奪走7條人命，包括2位房客跳樓逃生，但是救生氣墊卻未發揮作用，2人仍然撞擊地面身亡。有死者家屬質疑救援不力，而韓國媒體也分析了富川飯店死傷比預想更加嚴重的3個原因。根據《韓聯社》報導，考慮到火災並非發生在深夜熟睡時段，加上火災起始就發出了警報，消防人員也迅速出動，7死12傷的傷亡人數顯得非常龐大。究其原因，報導給出3點分析。這家飯店於2004年建成，而韓國法律規定，自2017年起，所有6層以上的新建案，都必須安裝噴水滅火裝置，但不具追溯力，因此飯店並沒有安裝噴水裝置。這雖然符合當年的標準，但有專家指出，老舊建築才更加需要安裝噴水滅火裝置。因為按照現行法規，新建築會使用防火材料，反觀老建築含有大量易燃材料，發生火警時有毒氣體迅速擴散。且根據韓國法律，醫院或供老人使用設施等建築，必須追溯適用符合最新法規，但營業住宿用的飯店則不溯及既往，這也變相讓老舊飯店成為公共安全的漏洞。除了飯店老舊這項根本原因，起火點810客房剛好位在疏散樓梯旁邊，導致許多房客難以通過樓梯逃離，也成為死傷慘重的重要原因。京畿道消防災難本部長表示，根據飯店的監視器鏡頭發現，火災發生時住戶倉皇逃生，但是810客房的房門始終是打開著，因此造成煙霧迅速擴散。若當時有人先將810客房房門關閉，可能會較有利於疏散逃離。此外，飯店內部格局設計的走廊狹窄，也成為逃生時的不利因子。有家屬質疑消防人員未部署雲梯車，跳樓逃生的房客反而摔死，也讓消防氣墊飽受爭議。不過由於飯店周圍巷弄腹地狹小，加上當時還有違停車輛卡位，事實上消防人員無法部署雲梯車，所以現場才會判斷採取鋪設氣墊讓人跳樓逃生。不過有爭議的是，韓國消防局使用的氣墊並非全國統一規格，也沒有標準使用手冊，各地消防局使用不同廠商提供的氣墊，以這次意外為例，富川消防局解釋氣墊本來是正常打開，但因為第一位死者跳下時落在邊緣，才導致氣墊翻過來將死者彈出，然後第2位死者又緊接跳下，於是造成兩人雙雙墜樓身亡。然而，整個過程中，氣墊是否需要固定、是否有正確固定、需要充多少氣、逃生者先後跳氣墊的間隔時間需要多久，由於沒有標準使用手冊參照，消防部門也不敢說現場操作是否完全正確合規。韓國當局今日重返富川市飯店火場進行勘查，初步判斷電器起火是引發火災的主因，可能由於電器漏電或是空調產生火花等電器因素引發火勢。悲劇發生後，富川市市長承諾，將對全市建築進行安檢，尤其把重點放在沒有安裝噴水裝置的高風險老舊建築，將採取相關補救措施，希望防止類似事件再次發生。