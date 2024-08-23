守護人民財產安全！調查局航調處高雄站破獲新型態第三方支付洗錢

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▲調查局航業調查處高雄調查站破獲國內最大新型態第三方支付詐欺博弈洗錢案。(圖／航業調查處高雄站提供)

▲調查局航業調查處高雄調查站破獲國內最大新型態第三方支付詐欺博弈洗錢案，以守護人民財產安全。(圖／航業調查處高雄站提供)

法務部調查局航業調查處高雄調查站今(23)日宣佈，破獲國內最大新型態第三方支付詐欺博弈洗錢案，查扣犯罪所得現金1億5千萬元，扣押百餘帳戶存款金額12億元等，以瓦解由博弈網站及詐欺集團，以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，以躲避司法單位追查，達到洗錢目的，成功阻詐、懲詐，以守護人民財產安全。法務部調查局航業調查處高雄調查站主任鍾達振表示，調查局航業調查處高雄調查站與高雄市警察局刑警大隊科技偵查隊聯手，在檢察官指揮偵辦，破獲國內最大新型態第三方支付詐欺博弈洗錢案，共計查扣現金1億5千萬元、凍結帳戶12億元、扣押不動產土地及建物公告現值5億元，以及豪車20輛、黃金、名酒等，乃將涉案主嫌等11人移送法辦。鍾達振說，所謂的三方支付洗錢水房虛擬帳號匿名性身分確認不容易，製造斷點洗贓款 速把黑錢變白錢，以調查局航業調查處高雄調查站查獲的博弈詐欺洗錢水房為例，該水房集團係集團性犯罪組織，利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該等虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，俟款項匯入後，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶之人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，以躲避司法單位追查，達到洗錢目的。鍾達振指出，第三方支付洗錢水房，該水房集團洗錢金額高達400億元，並從中收取代收手續費，將不法所得先匯往國外虛設之人頭境外公司，再以藉由假合約製造合法收入外觀，將不法所得匯回台灣，掩飾不法所得之來源及去向，以此方式跨境洗錢。此次，追查金流搜扣成果包括，筆電、手機120台，電腦主機、伺服器等110台，查扣不法所得現金新台幣1億5千萬元、金融帳戶餘額12億元、土地及建物22筆(公告現值5億元)、豪車20輛及金條、名錶等，成功阻詐、懲詐，以守護人民財產安全。