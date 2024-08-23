樊振東沒拿到價值761萬金牌？中國富豪只發給「馬孫王3人」被罵爆

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巴黎奧運落幕已有一些時日了，不過相關話題仍繼續受到關注和討論。近期中國大陸傳奇桌球運動員王楠和她老公郭斌自製價值約和台幣761萬的金牌要送給馬龍、王楚欽和孫穎莎等3人，不過卻引起網路上對他們的批評，有人質疑樊振東、陳夢和王曼昱也都是金牌得主，為何卻沒有得到這份獎品？引起議論。巴黎奧運期間，郭斌先後發文表示要送王楚欽、孫穎莎和馬龍3人各一塊3公斤的金牌，他表示這是為了「贈與本屆奧運有重大突破的冠軍紀念品」。儘管這是他們夫婦二人的一番美意，但卻有網友質疑為何樊振東和陳夢兩位單打金牌得主，以及女團的王曼昱沒拿到，批評3人受到不公平對待。這次「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎拿下中國史上第一面混雙金牌，確實是歷史性的突破；而馬龍則是成為桌國桌壇第一位「六金王」，更加鞏固了GOAT的地位，三人獲得獎勵無可厚非。不過樊振東也拿下生涯奧運單打首金，完成「全滿貫」，陳夢則成為桌國史上第3位完成奧運女單連霸的球員，這兩人說是完成生涯大突破也沒問題。根據中國媒體報導，這3面金牌每一面都有3公斤重，換算金價約為761萬新台幣，價值不斐。其實這是私人的禮物，郭斌和王楠夫婦要嘉獎誰都沒問題，沒想到因此在中國網路上受到攻擊，有些耐人尋味。其實，郭斌和王楠夫婦推動中國桌球不遺餘力，當年曾在東京奧運前宣布獲得金牌、銀牌的桌球員，每人獎勵一棟房子，最終也果真送出7套房。這一次他們也大手筆送出自製金牌，想不到卻被質疑分賞不公，遭致批評，恐怕會是當事人所始料未及的。