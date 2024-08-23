賈永婕接任台北101董座！百貨業者「親曝心聲」　財政部二度力挺

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▲「防疫女神」賈永婕將接任台北101董事長一職。（圖／翻攝臉書賈永婕的跑跳人生）

女星轉型天花板！賈永婕將成為台北101首任明星董事長，消息一出震驚各界，引發民眾討論，而百貨業界也匿名表示，通路同行大多保持樂觀態度，也認為賈永婕的正面形象，可以為101帶來全新氣象。財政部官員今（23）日也再發聲力挺，「她（賈永婕）有行銷公關方面的才能，且台北101總經理沒有換，有專業經理人在」，認為新董座上任後可用正面形象帶領台北101迎向全世界。賈永婕婚後逐漸淡出螢光幕前，不過近年卻積極投入公共事務，在2021年疫情大爆發時期，更是號召企業、演藝圈友人募捐「救命神器」氧氣鼻導管全配系統（HFNC），共募得330台、總價約8910萬新臺幣，並親自送往各地醫院，此處獲得好名聲，被民眾盛讚為「防疫女神」。賈永婕即將接任台北101董事長的消息在網路評價兩極，而根據《中時新聞網》報導，不具名百貨業者從業人員表示，由她接下101董事長確實是清新的新面貌，對此樂觀看待並且祝福；另有百貨業者透露，通路同業大部分保有正面看法，認為賈永婕在時尚圈、公眾形象正面，符合精品百貨門面，期許可為台北101帶來全新氣象。面對有人質疑賈永婕與過去台北101董座如陳敏薰、林鴻明、宋文琪、周德宇，以及現任董座張學舜經歷有差，財經部官員今日再度強調「說她（賈永婕）沒有經驗非事實，她行銷公關做得很好，對時尚也很有概念，且做人做事積極，形象非常正面很符合」。同時財政部官員也認為台北101總經理朱麗文沒有換，是專業經理人，若再加上賈永婕帶來的正面形象，相信將會很加分。該名官員指出，台北101是台灣的象徵，主要希望賈永婕能以她的正面形象與影響力，把台北101帶到全世界去。