13位選手出征巴黎帕運！賴清德宣布：金牌從400萬元提升到600萬

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巴黎奧運落幕，巴黎帕運緊接著在8月29日登場，總統賴清德今（23）日為代表團授旗，除了替選手、教練加油打氣、並致贈加菜金予選手代表外，也宣布獎金加碼好消息，帕運金牌從400萬元提升到600萬元，且可以選擇月領3.1萬元。賴清德下午出席「2024巴黎帕運代表團授旗典禮」時表示，今年體育迷很幸福，因為巴黎奧運才剛結束，緊接著帕拉林匹克運動會就要在下星期正式展開，他今天非常高興能代表國人為巴黎帕運代表團授旗、為所有台灣英雄加油。首先，他要恭喜入選代表團的13位選手，大家都是經過嚴格的選拔、辛苦的訓練備戰，才能代表國家站上世界的舞台，為自己爭取最高榮耀。賴清德提到，上一屆的東京帕運，台灣選手都展現了奮戰精神，全力以赴、努力不懈，把獎牌帶回來和國人分享榮耀，今年，林姿妤、田曉雯、程銘志、方振宇、劉雅婷等選手要再次挑戰帕運，看到大家臉上充滿自信，就知道大家已經準備好要更上一層樓，他也向選手們說「加油」。賴清德接著說，陳柏諺是這次最年輕的選手，也是大家很期待的桌球新秀；他和國人朋友也都很期待胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳、蕭翔文、林資惠、張少豪等選手的表現，也要祝福最強老將曾隆煇選手在射箭項目再下一城。賴清德說，今天現場有代表團的教練、後勤及行政團隊的夥伴，他要感謝大家發揮專業、努力付出，協助選手們有最亮眼的表現，他要向大家表達感謝之意。賴清德指出，體育團結了台灣，也讓台灣成為世界舞台的焦點，政府對運動選手的各項支援也會持續提升，關於本屆巴黎帕運，他有五個部分要向大家報告。賴清德說，第一，政府首度啟動「帕拉林匹克運動會備戰計畫」，對於備戰、組團工作及選手待遇，在資源的挹注上都是歷屆最佳；第二，帕運選手首度進駐國家運動訓練中心進行長期訓練，並由國家運動科學中心提供專業分析，就是要給選手最好的備戰環境；第三，後勤支援服務更提升，他也要求這屆帕運的後勤服務比照奧運規格來辦理，除了國訓中心提供送餐服務，還有膳食公寓、運動中心、選手村外的物理治療，所有的後勤服務比起歷屆更加升級，他也要向工作人員表達感謝。賴清德進一步指出，第四，後勤團隊的專業比起以往更加多元。他說，這屆代表團有復健科、泌尿科醫師、物理治療師、運動防護員、心理諮商師、營養師及廚師，廚師負責料理大家愛吃的食物，避免選手們水土不服，讓大家可以正常表現，這些專業人士的加入，就是要讓選手的戰力發揮最大；第五，優化選手教練獎勵制度，獎勵辦法從今天公告修正，帕運金牌的選手獎助金從400萬元提高到600萬元，可以月領3.1萬元；教練團的獎金也從25萬元提高到80萬元。賴清德特別勉勵選手、教練及後勤人員通力合作，「不要客氣，把獎牌帶回來，獎牌帶回來越多、就領得越多」；賴清德感謝體育署、國訓中心、運科中心及中華帕總的共同努力，讓選手在訓練、治療、飲食服務都有完整的後勤支援，讓選手有更堅實、完善的後盾。賴清德強調，未來要打造台灣成為「運動強國」，他已經宣布政府將成立「體育暨運動發展部」，上個禮拜行政院已經成立籌備小組，政府會努力推廣全民運動、促進運動產業多元發展、落實運動平權，同時有專案計劃，協助運動員在國際舞台上圓夢，期盼打造台灣體育發展的新里程碑。賴清德表示，無論是初次挑戰、或是再度參賽的台灣英雄，他都要代表國人表達祝福及感謝之意，並勉勵大家像台灣藍鵲一樣靈巧敏捷、像台灣黑熊一樣勇敢無懼，以堅定的意志和不屈的精神迎接每一場比賽，創造屬於自己的榮耀時刻，他和全體國人都會在電視和網路轉播前為大家加油。