假帳風暴延燒　柯文哲致歉：不能因我的錯誤讓第三勢力的火苗熄滅

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民眾黨主席柯文哲今（23）日以「誠實面對錯誤，反省改進再出發」為題在臉書發文，他向支持者及團隊致歉，更感性強調，5年來一路披荊斬棘，好不容易點燃的第三勢力的火苗，絕對不能因為他或少數人的錯誤，讓希望的火焰就此熄滅。柯文哲說，2024總統大選政治獻金申報，嚴重打擊民眾黨形象。他非常清楚，台灣民眾黨是靠著一筆一筆的小額捐款與支持者的熱情，撐過這場選舉。一開始監察院申報登載被發現有問題，他們才赫然發現，競總財務長竟將帳務登錄整個外包，而且沒有查核機制，造成令人無法相信的錯誤。柯文哲指出，他過去總說要「相信制度，而不是相信個人」，這一次，「沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，這是我自己要深刻反省的。」柯文哲說，目前，查帳已經完成近8成，但為了完成正式的會計師簽證，今天早上民眾黨已經發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核，希望經由第三方專業機構的獨立稽查，清楚釐清真相。柯文哲指出，除了公事、他的家事也引發媒體關注，政論節目有各種謠言。其實，事實很簡單，他的孩子都已成年，家裡空間需要重新規劃，陳佩琪的確有考慮換屋，不過因為房價很高，她去看了幾次，管理費太高，比他的月退還多，所以計畫也就停在那裡。一件單純的事，被放大渲染，甚至每天出現不存在的金主「陪同看屋」，對於他的家人每天出門前被迫面對媒體直播，鄰居也無端被騷擾，他感到抱歉。他說，風波還沒結束，查帳與檢討，仍在持續進行中。無論是申報錯誤、帳目凌亂、到被質疑溢價的支出，他們都會誠實面對。人們從不會懷疑順風時的路徑，反而會在逆風跌倒的時候，停下來，回頭檢視自己。外界還在等待完整的說明，他們會加速處理，會更努力、不能讓支持者失望。最後，柯文哲說，想向支持者與團隊的大家說聲抱歉，你們都辛苦了！從地方到中央，很多人每天出門挨罵，垂頭喪氣，仍挺著胸膛、忍住眼淚面對各方責難，原因無他，因為他們是懷著對台灣的熱忱與願景而來，希望政治回歸公民參與、公開透明，減少鬥爭口水與對立。柯文哲強調，5年來，一路披荊斬棘，好不容易點燃的第三勢力的火苗，絕對不能因為他或少數人的錯誤，讓希望的火焰就此熄滅。