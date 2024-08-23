蘇打綠新歌曝光！青峰自曝「背後內幕」：是我自己的棄曲

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▲蘇打綠成員在演唱會上分享自己「一整天」的行程。（圖／蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠《二十年一刻》巡演期間的一刻單曲計畫，力求每一站於現場演唱一首限定新歌，如今尚未食言的他們，於今（23）日數位上線一刻計畫的第五刻新歌〈一整天〉。6名團員們紛紛分享自己「一整天」的行程，小威還細數和老婆的每個互動瞬間。而其實這首歌是青峰6年前的創作，本來要收錄在他個人專輯，但最後沒有收錄，因此他笑說這首歌是「我自己退給自己的！」〈一整天〉在今日數位上線，青峰在演唱會上大方分享，這是他6年前的創作，原本預計收錄在他個人的《太空人》專輯中，但最後考量到專輯主題，所以他決定放棄收錄這首歌。因此青峰打趣說道，「這首是我自己的棄曲，自己退給自己的歌！」如今在《二十年一刻》演唱會上發表，成為了一刻單曲計畫的第五刻亮眼新作。在首唱〈一整天〉的現場，小威率先公開他一整天的行程，敘述自己如何在演唱會當日忙著陪伴老婆岳母小孩一整天，細數老婆大人Sunny一整天的行程，一整天喝酒、一整天嫌熱、一整天不出門、一整天問小威為什麼沒安排行程；馨儀則分享，自己一整天被小威叫去陪小孩；阿福則是去健身房只摸器材不健身。最後青峰打趣表示，演唱會上已經變成團員們的一週日常分享，大家的對話已經演變成「只要你不尷尬，尷尬的就是別人！」詼諧內容，讓全場笑聲不斷。青峰在介紹〈一整天〉新作時也特別說到，當初討論要如何呈現「一刻」新歌的時候，覺得應該是在這二十年當中最原始、最不畏懼，帶點草莽之氣的蘇打綠，因此挑選期間反覆製作的demo，於演唱會上限定的一刻呈現。而被選為一刻計畫的第五刻作品〈一整天〉，也同步數位上架當初的demo版本。〈一整天〉MV也完整記錄了演唱會首唱畫面。