把假帳風波視為「出麻疹」　柯文哲開嗆：帳務絕對比藍綠乾淨多

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風波，他今（23）日在民眾之聲「主席KP唉」節目中說道，就把這場風波視為出麻疹，之後就有抵抗力；他也為民眾黨叫屈，至少民眾黨敢誠實申報，不像藍綠不敢誠實申報，「如果真的要比帳務，絕對比藍綠乾淨多了。」」柯文哲說，民眾黨在過程中有錯誤，把核心業務外包，財務主管沒有重複確認，所以人家不是懷疑他的誠信，是懷疑他的治國能力。至少查到現在沒有假發票、假帳，但在監察院系統亂登倒是真的，媒體名嘴每天指控都不需要證據，民眾黨每天反而都認真回應，「等於他們每天潑糞，我們要想辦法把自己洗乾淨」。柯文哲說，一路挨打下來他也感到遺憾，台灣民主改革30年，好不容易推翻國民黨的黨國體制，但是現在司法與媒體變成政治工具。民眾黨是誠實的政黨，誠實申報花多少錢，國民黨最厲害乾脆不要報就好，國民黨說他們的競選費用是新台幣2億元，但他認為再加個零恐怕都不止，民進黨說5億元也是不止，其他兩黨的帳一定比民眾黨更禁不起檢驗，但名嘴都不會去檢驗國民黨跟民進黨。柯文哲坦言，當然過程中有一些缺失，民眾黨會反省改進，就把這次帳務風波當成出麻疹，反正出麻疹就有抵抗力，但至少民眾黨還敢誠實申報，國民黨、民進黨不敢誠實申報。