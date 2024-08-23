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央行總量管控！銀行限貸、延後撥款　財部：新青安不受影響會續辦

記者顏真真／台北報導

▲財政部長莊翠雲今（23）日率領局處首長南下視察，對於銀行掀「限貸令」，國庫署長陳柏誠表示，新青安不受影響，會繼續辦理。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部長莊翠雲今（23）日率領局處首長南下視察，對於銀行掀「限貸令」，國庫署長陳柏誠表示，新青安不受影響，會繼續辦理。（圖／記者顏真真攝）
新青安引爆買房熱潮，銀行房貸滿水位，加上央行要求對不動產貸款總量管控，銀行以限貸、延後撥款及提高利率因應。不過，財政部國庫署長陳柏誠今（23）日表示，銀行受理房貸本來就要審慎評估，目前政策對新青安等無自有住宅的一般民眾，沒有影響，新青安會繼續辦理。

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財政部長莊翠雲今日率領局處首長南下視察，並舉行媒體座談，對於近來央行對銀行祭出不動產貸款總量管控，銀行也掀起限貸令，甚至連新青安也貸不到。對此，國庫署長陳柏誠回應，銀行受理房貸申請，在授信過程中，銀行本來就要謹慎評估，央行也提到，不會影響無自用住宅及都更、危老重建融資需求，相信銀行也不會影響到這些的申貸。

陳柏誠說，央行在意的是銀行不動產貸款過度集中，要銀行自住管理注意這問題，央行目前提到的政策，跟新青安提供無自主住宅貸款的目的是一致的，新青安是針對無自用住宅族群，因此，不受影響，新青安會繼續辦理，只是銀行授信審查要謹慎。

至於財政部2月底承諾將對學校、捷運周邊等出租熱區，展開為期2年的查核，賦稅署副署長倪麗心表示，查核計畫為期兩年，國稅局還在蒐集資料中，初期沒有查核件數，但慢慢數據就會出來。

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