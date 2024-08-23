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婦人雙載90歲婆婆遊合歡山！背後藏暖心故事　警開警示燈親護送

記者孫唯容/綜合報導

▲合歡山派出所呂姓員警日前巡邏時發現一名婦人用電動車載著另外一位老婦，旁邊還有男子陪同，員警見狀上前關心才得知背後暖心原因。（圖／翻攝畫面）
▲合歡山派出所呂姓員警日前巡邏時發現一名婦人用電動車載著另外一位老婦，旁邊還有男子陪同，員警見狀上前關心才得知背後暖心原因。（圖／翻攝畫面）
花蓮縣新城分局合歡派出所一名呂姓員警，日前巡邏到合歡山台14甲線34.2公里處的克難關地區時，發現一名婦人用電動車載著另外一位老婦，旁邊還有男子陪同，員警見狀上前關心，原來被載的老婦人高齡90歲，該男子希望趁母親身體硬朗時出門走走，才會請65歲的妻子騎電動車載老母親，而員警得知後，便主動駕駛巡邏車一路護送。

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花蓮縣新城分局合歡派出所呂姓員警上午10時巡邏時，發現合歡山台14甲線34.2公里處的克難關地區，有一位婦人騎著電動代步車載另一位婦人，一旁還有一位男子陪同，由於該處道路陡峭，擔心意外發生，呂員見狀上前關心才得知背後暖心原因。

一旁陪同的林姓男子為了讓高齡90歲的母親外出透透氣，前一日，一家人從北市搭車去清境賓館住宿，當天再搭南投客運到達合歡山管理站，而老母親由65歲的妻子載，希望能讓母親身體硬朗時再多看看世界。

因為當時山區起霧，視線不佳，呂員擔心發生意外，所以開巡邏車並把警示燈當作前導車，一路護送他們，直到安全到達小風口販賣部前。

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