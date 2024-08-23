婦人雙載90歲婆婆遊合歡山！背後藏暖心故事　警開警示燈親護送

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花蓮縣新城分局合歡派出所一名呂姓員警，日前巡邏到合歡山台14甲線34.2公里處的克難關地區時，發現一名婦人用電動車載著另外一位老婦，旁邊還有男子陪同，員警見狀上前關心，原來被載的老婦人高齡90歲，該男子希望趁母親身體硬朗時出門走走，才會請65歲的妻子騎電動車載老母親，而員警得知後，便主動駕駛巡邏車一路護送。花蓮縣新城分局合歡派出所呂姓員警上午10時巡邏時，發現合歡山台14甲線34.2公里處的克難關地區，有一位婦人騎著電動代步車載另一位婦人，一旁還有一位男子陪同，由於該處道路陡峭，擔心意外發生，呂員見狀上前關心才得知背後暖心原因。一旁陪同的林姓男子為了讓高齡90歲的母親外出透透氣，前一日，一家人從北市搭車去清境賓館住宿，當天再搭南投客運到達合歡山管理站，而老母親由65歲的妻子載，希望能讓母親身體硬朗時再多看看世界。因為當時山區起霧，視線不佳，呂員擔心發生意外，所以開巡邏車並把警示燈當作前導車，一路護送他們，直到安全到達小風口販賣部前。