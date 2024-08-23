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文化、佛光、真理、大葉「短報缺額」　教育部：究責校方與決策者

記者林則澄／台北報導

▲教育部政務次長葉丙成提到，大學出現短報缺額的情況是很嚴重的錯誤。（圖／記者林則澄攝，2024.06.13）
▲教育部政務次長葉丙成提到，大學出現短報缺額的情況是很嚴重的錯誤。（圖／記者林則澄攝，2024.06.13）
113學年度大學分發入學不久前才放榜，怎料先是文化大學爆出短報招生缺額，教育部政務次長葉丙成今（23）日也說，包括文化大學在內，就連佛光大學、真理大學、大葉大學也有短報缺額的違規行為，教育部除有針對違規的學校函文扣減招生名額等懲處，做出相關決策的人員也將受到究責。

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文化大學由於短報超過200個招生缺額，以致影響分發入學管道的回流名額，引起教育部、大學考試入學分發委員會的注意，葉丙成今出席「未來素養學堂」頒獎典禮，接受媒體聯訪談到，包括文化大學在內，還有佛光大學、真理大學、大葉大學也被查出短報缺額的違規行為，目前教育部除了函文扣減招生名額，之後也會根據情況扣減補助經費與獎補助款等處分。

葉丙成指出，大學短報缺額以致沒有如實回流是很嚴重的錯誤，已有要求學校在2週後提交事件調查報告，而且做出相關決策的人員也將被教育部提報至私校諮詢委員會追究行政責任，以免再度發生類似情況，後續教育部也會持續清查是否還有其他學校短報缺額的情事。

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