80座水下基礎全數完成安裝　允能雲林離岸風場拚年底完工

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允能風力發電公司今（23）日宣布，其負責興建與運營的640MW的允能雲林離岸風場成功完成全數80座水下基礎安裝，並且已經完成68座風機安裝作業，預計今年底前有望可以完工。允能風場位於台灣海峽，距台灣西海岸約 8 至 17 公里，水深約 7 至 35 公尺，約 82 平方公里的風場面積中設置 80 座風力發電機；裝置容量為640 MW的風場完成後，將是台灣第二大風場，足以供應超過 60 萬個家庭能源需求的潔淨能源。天豐新能源全球執行長派崔克．拉莫斯（Patrick Lammers）表示，水下基礎安裝全數完成，展現出雲林離岸風場邁向完工的重大進程，「我們由衷感謝台灣政府的支持。天豐新能源一步步締造工程里程碑、排除萬難完成財務重整與國產化成就、致力實現綠能淨零與自然共存，這是我們對台灣能源轉型說到做到的承諾。」回顧允能風場興建過程，一路遭遇相當艱辛。允能在2019年向銀行借貸高達新台幣940億元，創下當時亞洲最大綠電貸款案，可謂風光一時。豈料，2020年發生新冠肺炎疫情，以及後續引發原物料上漲，都讓風場開發進度出現延宕。屋漏偏逢連夜雨，允能風場在2021年至2023年連續出現滑樁意外，這中間不僅推升開發成本，也因中間事故調查，導致風場開發延宕。允能風場本應在2021年完成80個水下基礎、2022年全部併網的允能風場， 2023年遭經濟部能源署以未完工開罰。接連施工延宕，讓天豐新能源銀彈吃緊，必須在2023年1月向銀行團求援，盼減降債務達上百億元；同年3月，天豐新能源董事長王雲怡因涉嫌行賄遭聲押、起訴，讓允能風場陷入龐大財務及法律危機。所幸經過如此多波折，允能風場在政府及全球基礎建設合夥公司（GIP）進場後，得以讓財務危機在2023年9月可以緩解，風場開發也柳暗花明，終於有機會在今年底完工、併網。