9月夯劇／《為愛鼓掌》楊謹華探討性治療！温貞菱搭大霈姐妹鬩牆

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▲《今夜一起為愛鼓掌》講述兩個女人在探索性的過程中，逐漸找到愛的救贖。（圖／《今夜一起為愛鼓掌》臉書）

▲職人影集《人生清理員》藉由生離死別的議題探討人生價值觀。（圖／《人生清理員》臉書）

▲《Talk Talk秀台語》結合時下最流行的「脫口秀」以及「台語」，是全台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目。（圖／《Talk Talk秀台語》臉書）

▲《NOWnews今日新聞》整理9月開播的精彩戲劇、節目作品。（圖／《NOWnews今日新聞》社群中心製圖）

9月最新台劇、節目看這裡！《NOWnews今日新聞》整理9月開播的精彩戲劇、節目作品，《今夜一起為愛鼓掌》強檔卡司楊謹華、王柏傑等人探討性治療主題，在過程中療癒你我的內心。而《妳是我的姐妹》中温貞菱和李霈瑜（大霈）成為姐妹，姐妹倆的關係緊繃，隨時可能一觸即發。《今夜一起為愛鼓掌》話題大膽，由楊謹華、王柏傑和陳嘉樺、楊祐寧主演，探討性治療主題，護理、心理雙證照的性治療師佳晨（楊謹華 飾），不斷在感情中受挫，而圖書館員青語（Ella陳嘉樺 飾）雖然擁有令人稱羨的生活，卻無法和老公阿哲（楊祐寧 飾）享受魚水之歡，兩個女人在探索性的過程中，逐漸找到愛的救贖。▲《妳是我的姐妹》由温貞菱（左）、李霈瑜（右）飾演一對姐妹，姐妹倆陷入親情、愛情難解的習題。（圖／《妳是我的姐妹》臉書）《妳是我的姐妹》是金獎編劇溫郁芳繼《她和她的她》後推出的親情作品，由温貞菱、李霈瑜（大霈）飾演一對姐妹，描述尤未來（温貞菱 飾）從小就活在姐姐尤寶茜（李霈瑜 飾）的光環陰影下，作為稱職「備胎」，她試圖扭轉命運卻仍不斷受挫，因此陷入親情、愛情難解的習題，劇中其他演員也都是熟面孔，包括張軒睿、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇等人。職人影集《人生清理員》改編自2020年的同名電影，由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵、陸奕靜主演，講述清理特殊死亡現場的清潔職人，藉由生離死別的議題探討人生價值觀，由於題材和韓劇《我是遺物整理師》類似，儘管電影比該劇還要早出，他們卻還是將故事整個重新定調，籌備近4年終於找到適合的切入點，拍出最寫實又觸動人心的作品。《Talk Talk秀台語》是全台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目，結合時下最流行的「脫口秀」，以及台灣在地語言「台語」，由浩子（謝炘昊）和Sandy（吳姍儒）搭檔主持，這也是Sandy首次以全台語搭檔主持選秀節目，節目事先進行海選，由許效舜、黃豪平擔任固定評審，挑選出30位選手進到棚內參賽。