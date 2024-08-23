BTS Suga酒駕慘摔神隱17天露面！現身警局鞠躬致歉　狼狽模樣曝光

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▲Suga身穿全黑的衣服，向鏡頭鞠躬，表示：「我會誠實接受調查。」（圖／합뉴스 Yonhapnews YouTube）

南韓超級天團BTS（防彈少年團）成員Suga，日前被爆出涉嫌在飲酒後騎乘電動機車，還說謊稱「只喝1杯」，但實際上酒測值已經達到吊銷駕照的標準，而Suga在事件被爆出當天，也就是8月6日，發布致歉聲明後一直神隱至今整整17天，他今（23）日終於現身龍山警局準備接受調查，而他也在警局前90度鞠躬，狼狽表示：「對不起讓大家失望了。」隨後便踏進警局。根據韓媒報導，今天Suga在替代役下班後，於晚間抵達龍山警察局，在面對大批媒體的追問下，他向鏡頭深深鞠躬，並簡單表明歉意：「首先非常抱歉，讓很多人、很多粉絲失望了，真心反省中，我會誠實接受調查，再次跟大家說對不起。」可以看到Suga的臉色非常凝重，神情也相當憔悴，整個人看起來十分狼狽，而Suga也在致歉完以後再度鞠躬，接著走入警局。事實上，Suga酒駕一事鬧出非常大的風波，當時事件才剛爆發，經紀公司就與Suga一同對外發表致歉聲明，表示未來不會再犯，只不過後續被龍山警方打臉，指出Suga不僅欺騙使用的交通工具，指出自己「酒後騎乘電動滑板車」，但實際上是騎乘電動機車，兩者面臨的刑罰相差很多，懷疑Suga想減免罪責，另外，Suga當時聲稱自己「只喝1杯」，但實際上他的酒測值高達0.227％，只喝一點點根本無法達到，其中行駛距離也遭到懷疑，可能不只500公尺。當時甚至有不少民眾聚集在娛樂公司外，強力譴責此事，並要求Suga退出BTS。日前還爆出案外案，韓國JTBC電視台曝光了Suga騎乘電動車摔車的監視器畫面，指出Suga騎乘的距離不只500公尺。沒想到事後卻突然下架該則新聞，並向大眾致歉，指出監視器中的拍到的並非本人，鬧了一波烏龍。如今本人終於現身說法，後續會面臨多少罰則，還得等到警方調查完以後，才能確定。