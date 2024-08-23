林智平狂敲4安！樂天桃猿6：1中信兄弟奪7連勝　雙方剩0.5場勝差

林智平狂敲4安！樂天桃猿今（23）日出征台中，和中信兄弟進行攸關戰績龍頭的3連戰，結果猛猿打線首戰就爆發，不僅全隊狂敲17支安打，39歲老將林智平更是睽違4年開轟，上演單場4支4，一人就貢獻3分打點。投手方面，樂天先發洋投肯特也繳出8局僅失1分的好投，完美壓制對手打線，成功以6：1擊敗兄弟，續寫本季最長的7連勝。更重要的是，在樂天收下本場勝利後，下半季距離兄弟僅剩下0.5場勝差。
肯特壓制猛象 林智平開轟
樂天在2局上由近況火燙的「小胖」林泓育率先敲安上壘，接著林智平敲出左外野方向的2分打點全壘打，本場扮演奇兵先發的蔡鎮宇，雖然敲出二遊間滾地球，在一壘前遭到刺殺，但仍讓三壘跑者馬傑森回到本壘，樂天取得3：0領先。
在艾士特失分後，兄弟打線也發起反攻，陳子豪、詹子賢接力敲出二壘安打，攻下球隊第1分。然而，樂天打線在3局上持續猛攻艾士特，林智平在二壘有人狀況下，擊出適時的右外野落地安打，樂天4：1兄弟，同時也是個人單場第3分打點。
林智平手感超燙 聽牌隊史最長連勝
5局上，樂天一人出局攻佔一、三壘，不過余德龍敲出內野滾地球，形成雙殺打，錯失得分機會，直到6局下結束，雙方還是維持在3分差距。林智平在7局上敲出本場第3支安打，且讓樂天再有得點圈進攻機會，朱育賢敲出中外野方向的落地安打，由於王威晨發生守備失誤，壘上跑者都回到本壘得分，樂天以6：1領先。
最終，樂天沒有讓肯特挑戰中職生涯首場完投，而是穩穩派上後援投手黃偉晟關門，幫助樂天以6：1守下勝利，續寫本季最長的7連勝，聽牌隊史最長的8連勝。
肯特先發主投8局，用了101球，僅被敲出6支安打失1分，送出3次三振，本季第3度先發就繳出代表作，打線部分，林智平手感火燙，單場4打席敲出4支安打，其中包含1發兩分砲，貢獻3分打點。
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樂天在2局上由近況火燙的「小胖」林泓育率先敲安上壘，接著林智平敲出左外野方向的2分打點全壘打，本場扮演奇兵先發的蔡鎮宇，雖然敲出二遊間滾地球，在一壘前遭到刺殺，但仍讓三壘跑者馬傑森回到本壘，樂天取得3：0領先。
在艾士特失分後，兄弟打線也發起反攻，陳子豪、詹子賢接力敲出二壘安打，攻下球隊第1分。然而，樂天打線在3局上持續猛攻艾士特，林智平在二壘有人狀況下，擊出適時的右外野落地安打，樂天4：1兄弟，同時也是個人單場第3分打點。
林智平手感超燙 聽牌隊史最長連勝
5局上，樂天一人出局攻佔一、三壘，不過余德龍敲出內野滾地球，形成雙殺打，錯失得分機會，直到6局下結束，雙方還是維持在3分差距。林智平在7局上敲出本場第3支安打，且讓樂天再有得點圈進攻機會，朱育賢敲出中外野方向的落地安打，由於王威晨發生守備失誤，壘上跑者都回到本壘得分，樂天以6：1領先。
最終，樂天沒有讓肯特挑戰中職生涯首場完投，而是穩穩派上後援投手黃偉晟關門，幫助樂天以6：1守下勝利，續寫本季最長的7連勝，聽牌隊史最長的8連勝。
肯特先發主投8局，用了101球，僅被敲出6支安打失1分，送出3次三振，本季第3度先發就繳出代表作，打線部分，林智平手感火燙，單場4打席敲出4支安打，其中包含1發兩分砲，貢獻3分打點。