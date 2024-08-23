林智平狂敲4安！樂天桃猿6：1中信兄弟奪7連勝　雙方剩0.5場勝差

我是廣告 請繼續往下閱讀

林智平狂敲4安！樂天桃猿今（23）日出征台中，和中信兄弟進行攸關戰績龍頭的3連戰，結果。投手方面，，本場扮演奇兵先發的蔡鎮宇，雖然敲出二遊間滾地球，在一壘前遭到刺殺，但仍讓三壘跑者馬傑森回到本壘，樂天取得3：0領先。在艾士特失分後，兄弟打線也發起反攻，陳子豪、詹子賢接力敲出二壘安打，攻下球隊第1分。然而，5局上，樂天一人出局攻佔一、三壘，不過余德龍敲出內野滾地球，形成雙殺打，錯失得分機會，直到6局下結束，雙方還是維持在3分差距。最終，肯特先發主投8局，用了101球，僅被敲出6支安打失1分，送出3次三振，本季第3度先發就繳出代表作，打線部分，林智平手感火燙，單場4打席敲出4支安打，其中包含1發兩分砲，貢獻3分打點。