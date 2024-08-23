兩大外送平台合併　專家關注個資外洩風險

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Uber Eats 在5月份宣布併購台灣Foodpanda引發熱議。此交易不僅是外送市場的商業變革，許多話題討論也集中在外送員、商家權益等。關注連鎖商業活動的學者提醒，這個合併案背後代表單一業者擁有大量的消費者詳細資訊，面對數位時代，大量個人資訊集中單一企業，其數據安全又無法被監管，這個隱憂更值得大家關注。財團法人資訊工業策進會科技法律研究所價值拓展中心專案經理鄭嘉逸表示，數位平台應受更嚴格的併購管制，因其特性使得對壟斷或不公平競爭的補救措施往往無法跟上市場發展速度，可能造成難以回復的損害。Uber Eats和Foodpanda合併後的平台將擁有大量用戶數據，如果處理不當，可能會面臨數據洩露的風險。此外，大型平台對用戶數據的運用和分析可能引發消費者隱私侵犯的擔憂。政治大學法學院副教授林佳和表示，以國外為例，過去幾年，企業壟斷造成的是更高的壟斷價格，以及部分潛在客戶被揚棄，各國的受僱勞工人數越來越少，而且勞動條件越來差。中華經濟研究院台灣經濟所研究員王素彎表示，根據他們訪談外送員資料顯示，兩大外送平台市占率恐超過九成，多數外送員在不同平台間兼職。若兩大平台合併，外送員選擇將減少，報酬可能因缺乏競爭而降低。國立東華大學洄瀾學院助理教授蔣念祖表示，併購方Uber Eats在結合後，公司握有更大市場力，對於餐廳的議價能力、談判能力更高，可自行訂定對餐廳及消費者之價格，可能會產生獨大現象。特別對於小型餐飲商來說，併購後平台可能會利用通路優勢進一步提高費用，從而擠壓這些小型餐飲商的生存空間。