iPhone 16最新價格曝！這支入手變貴　發表會前最終10大爆料整理

iPhone 16即將在下個月蘋果秋季發表會登場，各界都非常期待，目前關於iPhone 16的傳聞每天都在更新，就唯獨價格在今年爆料最少，外界推測，這是因為很有可能在這次的iPhone全系列新機上面，價格應該變動不大，唯獨iPhone 16 Pro很有可能價格上會上調100美金，但是儲存容量會從128GB直接給到256GB，入手也就相對要比較貴囉！《NOWnews》也特別替讀者整理這次發表會前iPhone 16最新的10大爆料，不過實際上還是要等發表會時才見真章哦！
iPhone 16價格傳聞少到異常！最新預測價格出爐
如果每年都有在關注iPhone系列新機的果粉一定知道，過去在iPhone 14、iPhone 15要發表之前，除了規格等傳聞外，價格也通常都會跟著外流，唯獨這次iPhone 16要發表前，都已經剩下不到20天，但卻都沒有見到價格外流的情況，不少3C影音創作者都分析，這很可能是代表iPhone 16的價位並不會跟上一代有所不同，只有些微的變動。
那什麼是些微的變動呢？也就是蘋果在「入手」的容量上做出微調，按照目前流出的爆料價格，iPhone 16 Pro本來應該是從999元美元起，但是容量是128GB，蘋果很可能會效仿iPhone 15 Pro Max一樣，將128GB的容量刪除，直接從256GB開始販售，看似沒漲價，但是入手價確實變貴，因此如果根據各大3C影音創作者假設成真，iPhone 16 Pro的入手價本來從999美元，恐怕也會依樣畫葫蘆變成1099美元也不一定哦！
🟡iPhone 16最新四種機款入手價格
📍iPhone 16：售價799美元起（約台幣2萬5539元起）
📍iPhone 16 Plus：售價899美元起（約台幣2萬8735元起）
📍iPhone 16 Pro：售價1099美元起（約台幣3萬5128元起）
📍iPhone 16 Pro Max：售價1199美元起（約台幣3萬8324元起）
蘋果發表會前最終10大爆料整理！9月見真章果粉超期待
然而隨著蘋果發表會越來越接近，許多果粉可是越來越期待iPhone 16的到來，《NOWnews》也特別幫大家整理目前發表會前最新的10大爆料，到底這些爆料能相信多少，就一起等到9月見真章！
📍蘋果發表會預計是在9月10日、台灣時間9月11日凌晨1點舉行
📍蘋果新iPhone通常是發表會當週五（9月13日）預購
📍蘋果新iPhone通常是預購後下週五（9月20日）開賣
📍iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max預計會加大螢幕，分別是6.3吋、6.9吋
📍iPhone 16全系列預計都採用同代晶片，數字系列採用A18晶片、Pro系列則是A18 Pro晶片
📍iPhone 16數字系列鏡頭模組從斜對角變回「藥丸直立式」的款式
📍iPhone 16全系列取消側邊靜音撥桿，全部改成動作按鈕
📍iPhone 16全系列在側邊新增「Capture Button」，目的可能是拿來拍照、對焦等
📍iPhone 16數字系列顏色有黑、綠、粉、藍、白；iPhone 16 Pro系列則有黑、白、灰、古銅金
📍iPhone 16不會漲價，不過在iPhone 16 Pro可能會砍掉128GB的選項，入手價多100美金
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如果每年都有在關注iPhone系列新機的果粉一定知道，過去在iPhone 14、iPhone 15要發表之前，除了規格等傳聞外，價格也通常都會跟著外流，唯獨這次iPhone 16要發表前，都已經剩下不到20天，但卻都沒有見到價格外流的情況，不少3C影音創作者都分析，這很可能是代表iPhone 16的價位並不會跟上一代有所不同，只有些微的變動。
那什麼是些微的變動呢？也就是蘋果在「入手」的容量上做出微調，按照目前流出的爆料價格，iPhone 16 Pro本來應該是從999元美元起，但是容量是128GB，蘋果很可能會效仿iPhone 15 Pro Max一樣，將128GB的容量刪除，直接從256GB開始販售，看似沒漲價，但是入手價確實變貴，因此如果根據各大3C影音創作者假設成真，iPhone 16 Pro的入手價本來從999美元，恐怕也會依樣畫葫蘆變成1099美元也不一定哦！
🟡iPhone 16最新四種機款入手價格
📍iPhone 16：售價799美元起（約台幣2萬5539元起）
📍iPhone 16 Plus：售價899美元起（約台幣2萬8735元起）
📍iPhone 16 Pro：售價1099美元起（約台幣3萬5128元起）
📍iPhone 16 Pro Max：售價1199美元起（約台幣3萬8324元起）
蘋果發表會前最終10大爆料整理！9月見真章果粉超期待
然而隨著蘋果發表會越來越接近，許多果粉可是越來越期待iPhone 16的到來，《NOWnews》也特別幫大家整理目前發表會前最新的10大爆料，到底這些爆料能相信多少，就一起等到9月見真章！
📍蘋果發表會預計是在9月10日、台灣時間9月11日凌晨1點舉行
📍蘋果新iPhone通常是發表會當週五（9月13日）預購
📍蘋果新iPhone通常是預購後下週五（9月20日）開賣
📍iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max預計會加大螢幕，分別是6.3吋、6.9吋
📍iPhone 16全系列預計都採用同代晶片，數字系列採用A18晶片、Pro系列則是A18 Pro晶片
📍iPhone 16數字系列鏡頭模組從斜對角變回「藥丸直立式」的款式
📍iPhone 16全系列取消側邊靜音撥桿，全部改成動作按鈕
📍iPhone 16全系列在側邊新增「Capture Button」，目的可能是拿來拍照、對焦等
📍iPhone 16數字系列顏色有黑、綠、粉、藍、白；iPhone 16 Pro系列則有黑、白、灰、古銅金
📍iPhone 16不會漲價，不過在iPhone 16 Pro可能會砍掉128GB的選項，入手價多100美金