iPhone 16最新價格曝！這支入手變貴　發表會前最終10大爆料整理

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▲iPhone 16 Pro傳有新色登場，不過蘋果非常有可能會砍掉iPhone 16 Pro的128GB容量，改從256GB起價。（圖／翻攝X@Sonny Dickson）

▲iPhone 16全系列新機即將在下禮拜登場，重點規格、價格一圖看懂。（圖／翻攝Apple Hub X）

▲iPhone 16全系列預計都採用同代晶片，數字系列採用A18晶片、Pro系列則是A18 Pro晶片。（圖/YT@ZONEofTECH）

iPhone 16即將在下個月蘋果秋季發表會登場，各界都非常期待，目前關於iPhone 16的傳聞每天都在更新，就唯獨價格在今年爆料最少，外界推測，這是因為很有可能在這次的iPhone全系列新機上面，價格應該變動不大，唯獨iPhone 16 Pro很有可能價格上會上調100美金，但是儲存容量會從128GB直接給到256GB，入手也就相對要比較貴囉！《NOWnews》也特別替讀者整理這次發表會前iPhone 16最新的10大爆料，不過實際上還是要等發表會時才見真章哦！如果每年都有在關注iPhone系列新機的果粉一定知道，，不少3C影音創作者都分析，那什麼是些微的變動呢？也就是蘋果在「入手」的容量上做出微調，按照目前流出的爆料價格，，因此如果根據各大3C影音創作者假設成真，📍iPhone 16：售價799美元起（約台幣2萬5539元起）📍iPhone 16 Plus：售價899美元起（約台幣2萬8735元起）📍iPhone 16 Pro：售價1099美元起（約台幣3萬5128元起）📍iPhone 16 Pro Max：售價1199美元起（約台幣3萬8324元起）然而隨著蘋果發表會越來越接近，許多果粉可是越來越期待iPhone 16的到來，《NOWnews》也特別幫大家整理目前發表會前最新的10大爆料，到底這些爆料能相信多少，就一起等到9月見真章！📍蘋果發表會預計是在9月10日、台灣時間9月11日凌晨1點舉行📍蘋果新iPhone通常是發表會當週五（9月13日）預購📍蘋果新iPhone通常是預購後下週五（9月20日）開賣📍iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max預計會加大螢幕，分別是6.3吋、6.9吋📍iPhone 16全系列預計都採用同代晶片，數字系列採用A18晶片、Pro系列則是A18 Pro晶片📍iPhone 16數字系列鏡頭模組從斜對角變回「藥丸直立式」的款式📍iPhone 16全系列取消側邊靜音撥桿，全部改成動作按鈕📍iPhone 16全系列在側邊新增「Capture Button」，目的可能是拿來拍照、對焦等📍iPhone 16數字系列顏色有黑、綠、粉、藍、白；iPhone 16 Pro系列則有黑、白、灰、古銅金📍iPhone 16不會漲價，不過在iPhone 16 Pro可能會砍掉128GB的選項，入手價多100美金