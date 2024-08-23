直擊／尹斗俊信義區同台李洋、林郁婷！笑曝：想大嗑3碗牛肉麵

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹斗俊今天上半身穿著黑色西裝，下面則搭配牛仔褲。（圖／記者李政龍攝）

▲尹斗俊很感謝粉絲為了他去學韓文。（圖／記者李政龍攝）

▲李洋笑說，自己出國都在當女友的挑夫。（圖／記者李政龍攝）

▲林郁婷鼓勵粉絲說，「要勇敢做自己的主人！」（圖／記者李政龍攝）

韓團Highlight上個月初才前進高雄開唱，今（23）日隊長尹斗俊又現身一年一度的年度時尚盛事「微風－信義之夜」，一登場隨即引起現場所有粉絲尖叫，尤其他只要眼神往觀眾席飄過去，現在隨即響起如雷尖叫。而他透露，因為昨天有行程、今天又要出席活動、面對攝影機，因此到台灣之後很節制，只有去吃火鍋，不過如果可以不用管體態，他想大嗑3碗牛肉麵，讓現場主持人楊千霈和粉絲都驚呆。斗俊今日現身信義之夜，只見他上半身穿著正式的黑色西裝，下半身則是比較休閒的牛仔褲，他表示平常不會這樣搭配，不過因為今天是正式的場合，才會特別穿這身登場。他也說，平常都是來台灣表演，第一次出席和粉絲近距離的活動，覺得既害羞又開心。斗俊也透露，前一天到台灣就品嘗了在地的火鍋，雖然想吃的食物真的很多，不過因為昨天有拍照行程，今天又要面對攝影機，所以他很節制，覺得沒有大嗑美食非常可惜。被問到如果不管行程跟體態，本人最想吃哪個台灣美食？斗俊隨即大胃王上身，笑說想吃3碗牛肉麵，讓楊千霈和粉絲當場嚇傻。斗俊表示，自己平時出國沒有特別喜歡逛街的行程，但昨天下飛機後有特別到微風看看，希望下次有機會也可以到台灣走走逛逛。而一個月前的高雄演唱會，斗俊有拍下Vlog，不過因為這次行程比較趕，沒有太多時間拍攝，因此他許諾下次有機會，一定會來台灣多拍一些畫面。談到接下來的計畫，斗俊表示，還是要先完成巡演，不過因為今年有很多活動、慶典邀約，所以之後粉絲還是可以在韓國很多地方看到他的身影。提到很多粉絲為了他去學韓文，他也對著粉絲深深一鞠躬，表示「很多人為了我去學韓文，我不覺得這是理所當然的，很感謝大家為了我去學習，再次感謝大家。」今日奧運金牌羽球選手李洋也現身， 他穿著一身深色套裝，表示和自己的個性很像，都是「低調沉穩」的感覺，還笑說自己平時太多低調，所以搭捷運常常被認出來，不過隨即被楊千霈虧說，人氣非常高，下午彩排時，他一現身就隨即引起尖叫聲。近日剛和女友一起從日本旅遊回來的他，也在活動上放閃，笑說2人平時都會一起逛街，不過他大多都是當「挑夫」幫忙拿東西。奧運金牌女子拳擊得主林郁婷一登場，感覺有些緊張，不過親民的她依舊頻頻和粉絲互動，也鼓勵全台灣的粉絲，「不為誰的想像而生，勇敢做自己的主人！」近期常和李洋一起出席活動，她也笑說雖然2人也是「林洋配」，但她其實更喜歡「洋郁片」這個組合名稱。