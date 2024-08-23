JK羅琳挨告沒在怕！發文再嗆Khelif：公開DNA測試結果比化妝簡單

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《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）在巴黎奧運期間，不斷在社群點燃拳擊女選手「性別爭議」的戰火，多次轉發相關報導發表意見，更將矛頭直指我國拳后林郁婷以及阿爾及利亞拳擊女選手Imane Khelif。Khelif委任律師提告後，羅琳也隨著奧運結束神隱一段時間，不過羅琳今（23）日再發文，批評Khelif寧願化妝進行「公關宣傳」，卻不願公開DNA測試結果。羅琳在個人X上轉貼媒體報導，該報導是質疑Khelif在奧運後於個人IG，分享自己穿著粉紅色服裝、搭上相配的圈形耳環，以及粉紅色眼線和唇彩的「女裝」鏡頭，批評這不過是Khelif團隊進行的一場公關活動，對於釐清真相毫無助益。羅琳個人X註解表示，「需要強調的是，進行公關活動和化濃妝，比簡單地公開DNA測試結果需要耗費更多時間和精力」，言下之意似乎仍是認定Khelif是跨性別者。羅琳在奧運期間多次發文針對Khelif與林郁婷，奧運結束之後，Khelif委任律師包迪（Nabil Boudi）在法國提出法律訴訟，強調將找出發動仇女、種族主義與性別歧視的始作俑者，並點名羅琳與美國富豪馬斯克（Elon Musk）和美國前總統川普等人。根據法國法律規定，涉及網路霸凌罪可能會被判處2至5年有期徒刑，以及2.6萬至3.9萬英鎊的罰款。若因發表網路仇恨言論被起訴，肇事者甚至可能被罰款6.4萬至21.4萬英鎊。不過隨著羅琳發文再度開啟戰場，看來訴諸法律行動並未嚇倒她。